Los gobiernos vasco y central acuerdan el traspaso de la gestión de la prestación por desempleo

El gobiernos vasco y central han acordado este miércoles en una reunión celebrada en Madrid entre la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria ... Ubarretxena, y el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, traspasar a Euskadi las transferencias de la gestión de la prestación de desempleo y de la gestión del subsidio por desempleo.

Dicho acuerdo se materializará en una Comisión Mixta de Transferencias que se celebrará antes de que finalice este año, dando así cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de Gernika.

Este traspaso contempla 30 oficinas del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), en las cuales actualmente trabajan 534 personas. El total de personas beneficiarias por las prestaciones por desempleo ascienden a 51.000 (según datos del 2024), lo que supondrá que Euskadi pasé a gestionar un importe anual de 822 millones de euros.

«Un día importante para Euskadi»

La consejera Ubarretxena ha valorado positivamente que se hayan podido superar los obstáculos para alcanzar un acuerdo, cumpliendo así el pacto entre ambos ejecutivos. «Esperábamos haber cerrado esta cuestiónen la reunión bilateral del mes de julio; sin embargo, no fue posible, hemos redoblado los esfuerzos negociadores y eso ha servido para que, por encima de las dificultades las posturas hayan acabado confluyendo», ha señalado.

En palabras de Ubarretxena «hoy es un gran día para Euskadi». En su intervención ante los medios ha destacado que el acuerdo alcanzado supone un hito: «Cerramos el círculo y desde Euskadi nos haremos cargo no sólo de las políticas activas, sino también de las políticas pasivas de empleo correspondientes al bloque de la Seguridad Social en los términos que recogía el Estatuto de Gernika de 1979». «Además -ha continuado- podemos decir que empezamos a ver la luz al final del túnel después de 46 años de incumplimiento del compromiso estatutario».

Ubarretxena ha reiterado que el Gobierno Vasco remitirá a principios de octubre al Gobierno de Pedro Sánchez una propuesta detallada para completar el calendario comprometido entre el presidente del Ejecutivo central y el lehendakari, Imanol Pradales. «El Gobierno Vasco tiene hechos sus deberes y estamos dispuestos a dedicar el tiempo que sea necesario para culminar lo contemplado en el Estatuto de Gernika que aprobaron por amplia mayoría las vascas y los vascos hace ya casi medio siglo», ha concluido.

El Gobierno Vasco ha apretado en las última semanas al Ministerio de Trabajo, en manos de Sumar, para cerrar un acuerdo integral y político sobre la gestión de las prestaciones de desempleo, una de las asignaturas pendientes de gran calado social a la hora de visualizar la última fase para completar el Estatuto. La consejera Ubarretxena, del PNV, mantuvo la semana pasada reuniones en varios niveles en Madrid para avanzar en la negociación pero no quiso desvelar el contenido de las gestiones. Finalmente, hoy se ha logrado sellar el acuerdo.