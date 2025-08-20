El lehendakari abrirá el nuevo curso la semana que viene con el reto de completar las transferencias

La política vasca volverá a ponerse en marcha el próximo jueves 28 de agosto en el Palacio Miramar de Donostia tras un verano al ralentí ... y en el que el lehendakari Imanol Pradales no se ha dejado ver mucho en las fiestas de Euskadi. Y tras el tradicional consejo de Gobierno en San Sebastián, afrontará luego en septiembre el pleno de política general que se celebrará en el Parlamento Vasco y que será el primero para el lehendakari, ya que el año pasado no se llevo a cabo porque acababa de conformarse el nuevo Gobierno Vasco. Sobre la mesa de Ajuria Enea esperan temas de importante calado como completar el Estatuto de Gernika o el acuerdo sobre la actualización del autogobierno vasco.

El Ejecutivo de Pradales, que ha estado parado durante agosto, volverá a la actividad el último jueves de este mes y protagonizará la foto anual de todos los consejeros del Gobierno Vasco en el Palacio Miramar, donde el lehendakari liderará el primer Consejo de Gobierno y marcará los próximos pasos de su mandato. Si bien no se ha dejado ver mucho por Euskadi, Pradales ha viajado recientemente a Estados Unidos para asistir al Jaialdi de Boise con la diáspora vasca. En su vuelta al Parlamento Vasco, la ley nueva ley de Transparencia será una de las primeras normas que su gobierne lleve adelante para atajar la corrupción y cesar a cargos públicos en casos graves.

Lo que también deberá saltar al debate en Vitoria es la actualización del autogobierno vasco. Los líderes políticos ya han señalado que PNV, PSE y EH Bildu dialogan para alcanzar un amplio acuerdo que también podría estar abierto a la incorporación de Sumar. Quien, salvo sorpresa, no entrará en ese pacto es el PP, muy crítico con la gestión que está llevando a cabo la entente de jeltzales y socialistas.

Las conversaciones para cerrar un pacto que facilite un nuevo estatus parecen avanzadas, pero falta por conocer si las diferentes formaciones políticas se van a poner de acuerdo en los matices. El derecho a decidir, que sobre todo quiere impulsar EH Bildu pero que el PNV también ve con buenos ojos, es la línea roja que han marcado los socialistas para alcanzar el entendimiento. En lo que sí parece coincidir los tres partidos es que el nuevo pacto estatutario reconozca la identidad nacional vasca.

Transferencias

Otra de las cuestiones que apremia es completar las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika. Según el acuerdo sellado por el PSOE y el PNV para facilitar la investidura de Sánchez, el Estatuto se debería cerrar antes de final de año. Algo que el Ejecutivo de Pradales considera ya «muy ambicioso», más tras no lograr en la última reunión con el Gobierno central el primer de los cinco bloques del traspaso de la Seguridad Social.

Las conversaciones entre el Gobierno Vasco y los ministerios encargados de la gestión de la Seguridad Social se retomarán a la vuelta de verano y el lehendakari espera desbloquear con Yolanda Díaz, titular del Ministerio de Trabajo y encargada de facilitar el traspaso, las prestaciones de desempleo y las materias pendientes. Pradales ya le pidió a Sánchez que «ponga orden» en su ejecutivo tras la última reunión celebrada en Moncloa.