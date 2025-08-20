Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari Imanol Pradales en el inicio del curso el año pasado en el Palacio Miramar. Jose Mari López

El lehendakari abrirá el nuevo curso la semana que viene con el reto de completar las transferencias

Pradales reaparecerá de forma oficial el próximo jueves 28 en Donostia y afrontará en septiembre su primer pleno de política general

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:10

La política vasca volverá a ponerse en marcha el próximo jueves 28 de agosto en el Palacio Miramar de Donostia tras un verano al ralentí ... y en el que el lehendakari Imanol Pradales no se ha dejado ver mucho en las fiestas de Euskadi. Y tras el tradicional consejo de Gobierno en San Sebastián, afrontará luego en septiembre el pleno de política general que se celebrará en el Parlamento Vasco y que será el primero para el lehendakari, ya que el año pasado no se llevo a cabo porque acababa de conformarse el nuevo Gobierno Vasco. Sobre la mesa de Ajuria Enea esperan temas de importante calado como completar el Estatuto de Gernika o el acuerdo sobre la actualización del autogobierno vasco.

