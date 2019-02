«¿El fin justificó los medios? Otegi solo tiene que responder 'sí' o 'no'» Maite Pagazaurtundúa, hermana del Guardia Municipal asesinado hace dieciséis años en Andoain por ETA, señala que la «responsabilidad política» no ha caducado FERNANDO SEGURA Domingo, 10 febrero 2019, 14:32

Maite Pagazaurtundúa ha emplazado a Arnaldo Otegi, en el 16 aniversario del asesinato en Andoain de su hermano Joseba por disparos de ETA, a que responda si el «fin justificó los medios». La eurodiputada de UPyD subrayó la necesidad de recordar a su hermano. «Hay que hablar todavía de esto, de la parte ponzoñosa para ir a buscar las palabras limpias que tienen que ver con la reparación, la vergüenza moral y con la responsabilidad política. Por eso hay que recordar lo que dijo Arnaldo Otegi el 8 de febrero de 2003, exactamente en el día del atentado de Joseba. Dijo: 'De nada sirve a la familia que nosotros condenemos o no. Se está haciendo partícipes a nuestros alcaldes y concejales de lo que hace ETA, no tienen nada que ver'. Pues bien -ha señalado Maite Pagazartundua- Otegi mintió. Ainhoa Ozaeta era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Andoain y a su vez la jefa de Otaño e Igerategi -condenados por colaborar en el asesinato de Pagaza-. Por tanto, alguna relación sí que hay».

Recibimiento «miserable»

En relación al recibimiento que recibieron estos últimos en Andoain tras salir de la cárcel, Maite Pagazartundúa agradeció a los miembros del PP que acudieron al acto para denunciarlo. «Nosotros, la familia de Joseba, no tuvimos fuerzas para acudir, aunque hubiéramos querido asistir para denunciar que era un acto miserable. No era un recibimiento privado, era un acto para recibir al terrorista por haberlo sido, porque no se habían arrepentido».

La hermana del Guardia Municipal asesinado añadió que Otegi ha pagado judicialmente «pero no se ha retirado a su casa tras salir de la cárcel. Ha seguido en política y la responsabilidad política no ha terminado y las mentiras de 2003 no caducan. Claro que le sirve a la familia de Joseba que condenen el atentado, llevamos dieciséis años esperando que condenen, nos gustaría no esperar diecisiete. Y mi pregunta es: ¿el fin justificó los medios? La respuesta es muy fácil. Sólo hay que decir 'sí' o 'no'. Ni siquiera tienen que decir 'con-de-no'. Solo responder 'sí' o 'no'. Solo hace falta una sílaba».

El acto, celebrado junto a la escultura de Agustín Ibarrola en memoria de las víctimas de ETA, reunió a numerosos amigos de «Pagaza» que no se arredraron en acudir a Andoain pese a la persistente lluvia. Entre los presentes se encontraban Alfonso Alonso, presidente del PP vasco; Borja Sémper, portavoz popular en el Parlamento Vasco; la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez; el filósofo Fernando Savater; así como de Rubén Múgica.

Tres tiros

Joseba Pagazaurtundúa fue asesinado el 8 de febrero de 2003. El atentado tuvo lugar a las 9,55 horas. Un terrorista le disparó tres tiros mientras tomaba café en el bar Daytona. El sargento de la guardia municipal tenía 45 años, estaba casado y era padre de Alain y Ander, de nueve y catorce años. En 2010 fue detenido por estos hechos Gurutz Agirresarobe. El ADN que dejó en la taza de café que tomó cuando esperaba a Joseba Pagazaortundúa le delató, aunque hubo que esperar siete años.

Coincidiendo con el 16 aniversario del asesinato, a manos de ETA, de Joseba Pagazaurtundua, su familia ha iniciado en las redes sociales una campaña en la que, a través de un vídeo, apela a los ciudadanos a recopilar y transmitir la memoria sobre el terrorismo y los años de persecución. «Cada día veo más cerca mi fin a manos de ETA», son las palabras que dejó escritas el sargento de la Policía Municipal de Andoain.

En un vídeo de 50 segundos, que se puede ver a través de las redes sociales, la familia anima a escribir sus recuerdos sobre los años de terrorismo y pide enviar sus textos, «por pequeños que sean», al buzón de Joseba –elbuzondejoseba.org– la iniciativa nacida hace ahora cinco años para crear un canal donde la palabra proteja la historia «de la tentativa de blanquear el pasado de ETA».