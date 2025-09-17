Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El ministro de Transportes, Óscar Puente, el martes, en el Senado. EFE

Junts se suma al PP para reprobar en el Senado por tercera vez a Óscar Puente

El partido de Puigdemont constata que existe «indignación» entre la ciudadanía por el «caos ferroviario»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:11

Junts se ha unido este miércoles al PP y Vox para reprobar por tercera vez en el Senado al ministro de Transportes, Óscar Puente, al ... que culpan del caos ferroviario. A la 'rebelión' del partido de Carles Puigdemont, uno de los socios de investidura, se ha sumado también ERC, que no ha querido votar en contra de la reprobación y se ha abstenido.

