Junts ataca a Illa y le busca su versión catalana del 'Ventorro' en el 12-O

Los aguaceros empiezan a dar un respiro al sur de Tarragona, pero la batalla política por la gestión de la dana lleva días instalada en ... Cataluña. Los grupos de la oposición, con especial virulencia por parte de Junts, afean al presidente de la Generalitat que no cancelara su presencia en los actos del 12 de octubre en Madrid, ante la previsión que había de inundaciones para el domingo por la tarde en la provincia de Tarragona, en las comarcas próximas al río Ebro.

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acusó al presidente de la Generalitat de estar fuera de Cataluña, em Madrid, en el Palacio Real, cuando se declaró la emergencia por lluvias torrenciales. «¿Dónde estaba realmente el presidente Illa? , ¿de verdad que mientras en gran parte del país crecía la angustia y el sufrimiento, se fue a Madrid a celebrar 'lo que nos une'?», atacó el líder de Junts, Carles Puigdemont. Los junteros buscan el desgaste del líder socialista y tratan de atribuirle su particular 'Ventorro', como el del presidente de la Comunidad Valenciana, que hace un año estuvo desaparecido en un restaurante durante horas mientras la alerta por la dana se convertía en catastrófica. «En lugar de estar en el Palau de la Generalitat, estaba rindiendo pleitesía a la monarquía», criticó ERC en la misma línea que Junts. La CUP también se ha unido este martes a las críticas, además de los comunes, aunque en este caso más matizadas.

Los postconvergentes han reclamado este martes la comparecencia de la consejera de Interior, Núria Parlon, así como de la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque. Junts cree que el Govern debe dar explicaciones sobre el «retraso» en el envío de alarmas a la población, sobre que diversos ciudadanos no recibieran el aviso y sobre la gestión que está haciendo de las zonas inundables, torrentes y barrancos.

Los de Puigdemont han acusado además a Illa de «dejadez de funciones». A su juicio, no es aceptable que fuera a Madrid a celebrar la Hispanidad y no se quedara en Cataluña ante las alertas meteorológicas. El Govern ha anunciado que comparecerán, a petición propia, el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, y la consejera de Interior. Dalmau ha replicado a Puigdemont: «Es una mentira absoluta que el presidente no estuviera en Cataluña». El titular de la cartera de Presidencia ha acusado a Puigdemont de decir «medias mentiras que se convierten en noticia falsa». «Nos hemos acostumbrado demasiado a que en determinadas situaciones de emergencia aparezcan bulos y medias mentiras», ha reiterado en Catalunya Ràdio. Según el consejero, Illa estaba el domingo por la tarde en Cataluña presidiendo el centro de coordinación operativa, tras volver de Madrid por el 12-O, y que el lunes se desplazó a Tarragona. El Govern ha activado ayudas por valor de 60 millones por los daños de las lluvias en Tarragona.

La oposición trata de desgastar al Govern, que empieza a admitir que ve difícil empezar el año que viene con los Presupuestos aprobados. Junts, además, intenta descargar en Illa la responsabilidad de sus decisiones sobre el futuro de la legislatura española. «Así no podemos continuar», ha asegurado este martes la portavoz postconvergente en el Parlament, Mónica Sales.