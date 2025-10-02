Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de Junts per Catalunya Míriam Nogueras EFE

Junts apoyará el decreto del embargo de armas a Israel y aprieta la votación al máximo

La iniciativa sigue sin tener aun así la convalidación asegurada dada la posición renuente de Podemos, que no adelanta su voto

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:12

Comenta

El Gobierno cuenta ya con el apoyo de Junts para convalidar el próximo martes en el Congreso el real decreto sobre el embargo de armas a Israel ... . La formación liderada por Carles Puigdemont, que hasta ahora se mostraba reticente a adelantar su postura, ha confirmado ya que no será un obstáculo para que la iniciativa siga en marcha aunque votará a favor de su tramitación como proyecto de ley con la idea de poder introducir las enmiendas que considere precisas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  7. 7 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  8. 8 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  9. 9

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  10. 10

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Junts apoyará el decreto del embargo de armas a Israel y aprieta la votación al máximo

Junts apoyará el decreto del embargo de armas a Israel y aprieta la votación al máximo