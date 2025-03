La jueza critica la falta de respuesta de Emergencias mientras el barranco del Poyo se desbordaba

Emilio Argüeso ha sufrido su primer revés por parte de la instructora de la investigación de la dana. El que fuera secretario autonómico de Emergencias ... fue imputado hace unas semanas. Su defensa, sin embargo, sostiene que el auto carece de la suficiente motivación para su declaración como investigado. No concreta, por ejemplo, qué comportamiento, hechos u omisiones podrían ser constitutivas de delito, siempre según el letrado.

La magistrada censura el procedimiento elegido por Argüeso para contrarrestar esas afirmaciones. No es una solicitud de aclaración sino que debería hacerlo a través de los correspondientes recursos bien ante el propio juzgado o la Audiencia.

La instructora mantiene que el contenido del auto es consecuencia de la información que consta en la causa con especial relevancia de las declaraciones de familiares de las víctimas mortales que se vieron desamparados ante la emergencia. La jueza recuerda que pese a la «ingente información» (Aemet, CHJ y medios de comunicación) resulta «inexplicable» la ausencia de respuesta por parte de la Administración. No obstante, no se aprecia en la primera resolución -ni tampoco en esta- una imputación concreta a Argüeso acerca de qué actuación es la que reúne indicios delictivos.

La juez aprovecha este último auto para reproducir algunos de los testimonios que se han recogido en las últimas horas en el juzgado, como los del fallecimiento del marido y dos de los tres hijos de una de las supervivientes. «Dichos audios tienen una doble importancia, muestran el padecimiento que sufrió Elena, a quien nadie alertó».

La magistrada subraya que la Administración Autonómica, competente en materia de protección civil, a través del 112 Comunidad Valenciana, «conocía perfectamente que el barranco se había desbordado a su paso por el término de Chiva, con tal intensidad que finalmente tres miembros de una misma familia acabaron pereciendo».

Así lo muestran las llamadas al 112 que efectuó el hijo de la superviviente. El comunicante alerta: «No pueden salir por la cantidad de agua, se han quedado atrapados dentro de la casa, si salen se los lleva el río». «Es de Chiva, es de Chiva, pertenece a Chiva». Insiste en el peligro y la necesidad de un rescate inminente: «Porque hay un río detrás, que se ha llenado y corre el agua un montón y no pueden salir de la casa». «No, que les llega el agua por la mitad de la altura de la mesa y no pueden salir...«

No fue la única llamada de alerta. La primera se produjo a las 17:10 horas, la última a las 17:30 horas. Las tres llamadas de la hermana de la superviviente y madre, que también presenció los hechos, tienen lugar a las 17:31, a las 17:39 y a las 17:51 horas. El SMS masivo de la Conselleria de Emergencias no llegó hasta las 20.11 horas. La juez cree que no sólo fue tardió sino «erróneo» en su contenido porque no recomendaban subir a las plantas superiores de los edificios para protegerse.