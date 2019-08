El juez pide a la Guardia Civil que identifique a los convocates de los 'ongi etorris' a presos de ETA en Hernani y Oñati

ErNE pide que se «busquen fórmulas» para que los homenajes «no se vuelvan a repetir de ninguna manera»

El secretario general de ERNE, Roberto Seijo, ha reclamado este jueves que se «busquen fórmulas» para que los homenajes a presos de ETA que son excarcelados tras cumplir sus condenas, «no se vuelvan a repetir de ninguna manera» en los pueblos de Euskadi.

En declaraciones a Europa Press, el dirigente del sindicato mayoritario de la Ertzaintza ha considerado «una vergüenza» que las víctimas de la organización terrorista «vuelvan a recordar y vivir ese sufrimiento que han padecido», al observar cómo los autores de los crímenes de sus familiares o sus cómplices son «jaleados y aplaudidos» en las localidades vascas.

«Creo que verdaderamente no se debieran permitir y se deberían buscar las fórmulas para que no se repita eso de ninguna manera. Nosotros, como víctimas también del terrorismo de ETA, no nos parece adecuado que se permitan ese tipo de homenajes», ha añadido.

En todo caso, ha afirmado que la actuación de la Ertzaintza «está supeditada a lo que está regulado por Ley y a lo que establezcan tanto Fiscalía como Audiencia Nacional».