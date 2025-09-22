Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La exdirectora de la Guardia Civil María Gámez con Fernando Grande Marlaska Efe

Una juez acepta investigar a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje a los socios independentistas del Gobierno

La querella por el robo de datos con Pegasus se dirige contra Félix Azón y María Gámtez, exmáximos responsables del cuerpo con Marlaska al frente de Interior

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:03

La justicia pone por primera vez en su punto de mira al Ministerio del Interior, y no solo al CNI, por el espionaje al independentismo ... catalán durante los primeros años del Gobierno de Pedro Sánchez. La jueza barcelonesa Miriam de Rosa Palacio ha aceptado admitir a trámite una querella presentada por cinco afectados del robo de datos con los software Pegasus y Candiru ( entre ellos el empresario y exsenador de Junts Joan Matamala) contra el exdirector de la Guardia Civil entre 2018 y 2020 Félix Vicente Azón y María Gámez, quien ocupó el mismo cargo hasta 2023. Ambos fueron nombrados y cesados por Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior actual y durante los meses en que supuestamente tuvieron lugar episodios denunciados.

