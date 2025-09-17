Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El escaño

Unidad ante la barbarie

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 06:38

La crueldad del Ejército israelí y del presidente Netanyahu aumenta a diario, pese a que parece imposible superar ya el grado de saña con una ... población civil indefensa. Lo explicó muy bien el presidente, Pedro Sánchez, cuando dijo que la respuesta a los terroristas de Hamás, a los que también hay que condenar con firmeza, no puede ser arrasar sin compasión a mujeres y niños. Sánchez fue imprudente el domingo al alentar las protestas de la Vuelta que derivaron en los lamentables incidentes en Madrid que reventaron la carrera, dejaron a los corredores sin su merecida recompensa, y a la organización sin completar un trabajo en el que habían invertido gran esfuerzo.

Espacios grises

Unidad ante la barbarie