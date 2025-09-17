Unidad ante la barbarie

La crueldad del Ejército israelí y del presidente Netanyahu aumenta a diario, pese a que parece imposible superar ya el grado de saña con una ... población civil indefensa. Lo explicó muy bien el presidente, Pedro Sánchez, cuando dijo que la respuesta a los terroristas de Hamás, a los que también hay que condenar con firmeza, no puede ser arrasar sin compasión a mujeres y niños. Sánchez fue imprudente el domingo al alentar las protestas de la Vuelta que derivaron en los lamentables incidentes en Madrid que reventaron la carrera, dejaron a los corredores sin su merecida recompensa, y a la organización sin completar un trabajo en el que habían invertido gran esfuerzo.

Algo nimio, nadie lo duda, comparado con el drama de los gazatíes, pero que podría haberse evitado compaginando la competición y la protesta con alguna fórmula imaginativa, implicando por ejemplo a los ciclistas en la movilización. Esto hubiera evitado la violencia, que nunca lleva a ningún lado, y hubiera tenido un mayor impacto.

Desgraciadamente, el devenir de los acontecimientos en Palestina ha superado ya esta polémica y ha dado paso a un debate más amplio que abarca a todos los órdenes de la vida y nos interpela, incómodamente, a todos. Ayer fue Eurovisión y mañana será el fútbol o el baloncesto, o el papel de las empresas y de nosotros mismos como consumidores.

Sánchez ha tratado, con su apoyo a las movilizaciones, en erigirse como vanguardia de la izquierda más social, decaída en Europa y que observa el avance de la ultraderecha. Pero tanto él como el PP, que tiene que dejar de cogérsela con papel de fumar y llamar «genocidio» a lo que es un genocidio, deberían apartar de las cuitas diarias un tema que requiere la unidad de todos contra la barbarie. De lo contrario, el espejo de la historia nos arrojará, algún día, a la cara de los europeos una imagen de vergüenza.