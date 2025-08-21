Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El escaño

De la dana a los incendios

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Jueves, 21 de agosto 2025, 06:17

Viendo en octubre las terribles imágenes de la dana de Valencia y la reacción de los indignados vecinos contra las autoridades, cabía pensar que los ... distintos dirigentes institucionales, fueran del PSOE en el Gobierno central o de los gobiernos autonómicos, en aquel caso del PP, iban a aprender la lección. Nueve meses después, con los terribles incendios que asuelan varias comunidades como Castilla-León, Extremadura o Galicia, los responsables políticos no han escarmentado.

Te puede interesar

