El jefe de la UME afirma que los casos de residencias de ancianos sospechosas son «muy puntuales»

El jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), teniente general Luis Martínez Meijide, ha afirmado este jueves que los casos de residencias de ancianos sospechosas que investiga la Fiscalía son «muy puntuales» y ha recordado que «se trata de un asunto muy sensible y doloroso» que ya está en manos de las autoridades judiciales. «No es una situación generalizada. Es un asunto que está siendo investigado y no me puedo pronunciar», ha indicado Martínez Meijide en una entrevista en Onda Cero.

El teniente general, que llegó a la jefatura de la UME en otoño pasado, ha seguido así la línea marcada por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general Miguel Ángel Villarroya, de rebajar a «algunas» residencias o a casos «concretos» la situación hallada por los militares durante su visitas a los centros de mayores desde el pasado miércoles 18 de marzo.

En concreto, la UME intervino entre el miércoles y el domingo pasado en 41 residencia de al menos diez comunidad, según la reconstrucción que ha podido realizar este periódico. Y fue el lunes por la mañana cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, desveló en un programa de televisión la gravedad de los hechos: los efectivos de las unidad de desinfección se había encontrado situaciones «dramáticas», dijo.

«Vamos a ser absolutamente implacables y contundentes con el trato que se dé a los mayores en las residencias. El Ejército en algunas de sus visitas ha podido ver a algunos ancianos absolutamente abandonados, cuando no muertos en sus camas», reveló Robles.

Horas después, la Fiscalía General del Estado ordenó abrir diligencias de investigación para determinar la gravedad de los hechos denunciados por la ministra. Encargó al fiscal del Tribunal Supremo, Manuel Dolz, la instrucción de estas diligencias y que recabase cuanta información fuera precisa sobre el estado de dichas residencias.

«Se habría detectado la existencia de personas ancianas. Algunas de ellas estarían enfermas, residiendo en situaciones extremas y malas condiciones de salubridad, además de existir residentes fallecidos», señalaba la nota del Ministerio Público.