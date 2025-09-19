El lehendakari Pradales se estrenó ayer en su primer debate de política general y salió airoso de la cita más importante que se celebra en ... el Parlamento Vasco. Reforzó su liderazgo al frente del ejecutivo PNV-PSE. También quedó claro que Pradales toma la iniciativa política al lanzar abiertamente el debate de la reforma del Estatuto de Gernika para que los partidos vascos puedan acordar una actualización del marco de convivencia suscrito en la carta de Gernika en 1979. En su planteamiento dio un significativo aviso a navegantes al advertir de que se abría una ventana de oportunidad porque en un contexto de «creciente autoritarismo», según explicó Pradales, Euskadi podría entrar en un «tiempo oscuro». Una profecía en alusión a que PP y Vox pudieran llegar a trenzar un gobierno en la próxima legislatura española.

Pero lo más significativo de la iniciativa del lehendakari es que cita a los partidos a una nueva ronda para junio del año que viene con el objetivo de ensamblar un posible acuerdo tras nueve meses de cruces de propuestas en las que estarán enfrascados los partidos. Es decir, el pronóstico de Pradales es que Sánchez no tiene previsto convocar elecciones anticipadas –el presidente mantiene esa cita para 2027– porque sería de lógica que si hubiera captado un mínimo síntoma por parte de Sánchez de que los comicios generales se adelantasen, sin duda alguna no hubiese abierto ese plazo tan amplio para las negociaciones estatutarias. Otxandiano, con un estilo cada vez más diferenciado de la vieja izquierda abertzale, recogió el guante sabiendo que la ventana puede cerrarse si el PP accediese a la Moncloa.

El derecho a decidir está en mitad de la habitación como el elefante, pero todos los partidos que pueden acordar una mayoría de la reforma estatutaria –incluido el PSE– saben que están ante su gran oportunidad.