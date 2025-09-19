Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El foco

Ventana de oportunidad

Javier Roldán Moré

Javier Roldán Moré

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:07

El lehendakari Pradales se estrenó ayer en su primer debate de política general y salió airoso de la cita más importante que se celebra en ... el Parlamento Vasco. Reforzó su liderazgo al frente del ejecutivo PNV-PSE. También quedó claro que Pradales toma la iniciativa política al lanzar abiertamente el debate de la reforma del Estatuto de Gernika para que los partidos vascos puedan acordar una actualización del marco de convivencia suscrito en la carta de Gernika en 1979. En su planteamiento dio un significativo aviso a navegantes al advertir de que se abría una ventana de oportunidad porque en un contexto de «creciente autoritarismo», según explicó Pradales, Euskadi podría entrar en un «tiempo oscuro». Una profecía en alusión a que PP y Vox pudieran llegar a trenzar un gobierno en la próxima legislatura española.

Ventana de oportunidad