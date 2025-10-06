Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Junts preside en Bruselas una reunión de la dirección de Junts. EFE

Israel, un referente incómodo para Junts per Catalunya

Los de Puigdemont hacen equilibrios entre su apoyo al Estado hebreo, la situación en los territorios palestinos y el auge de Aliança Catalana

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:07

Comenta

La guerra en Gaza, Israel y el conflicto en Oriente Medio son cuestiones incómodas para Junts, obligada a hacer equilibrios. Desde la época de Jordi ... Pujol, el nacionalismo de centro derecha catalán ha profesado admiración por Israel. A diferencia de la izquierda, que en general se ha posicionado junto a la causa palestina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  2. 2

    Jon Insausti, una trayectoria fulgurante para llegar a la Alcaldía de San Sebastián
  3. 3 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  4. 4

    «Supongo que me ha pasado factura la gestión, pero contentar a todos es imposible»
  5. 5

    Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad
  6. 6 La curiosa tienda vasco-japonesa del País Vasco francés en la que «las señoras hacen sus compras»
  7. 7 El chef del mejor restaurante del mundo llega a San Sebastián: «Maido es un lugar feliz que tiene el cariño de la gente»
  8. 8 Una Real inoperante cae ante un Rayo muy pirata
  9. 9

    Udalekus: la fina línea entre educar y adoctrinar
  10. 10

    Osakidetza reordenará el frontal del Hospital Donostia antes de iniciar las obras de consultas externas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Israel, un referente incómodo para Junts per Catalunya

Israel, un referente incómodo para Junts per Catalunya