Puigdemont: «El intento de acabar con el sistema bancario de Cataluña ha fracasado»

El Gobierno central catalán ha mostrado este viernes «respeto absoluto» a la decisión de los accionistas del Sabadell, que era según fuentes del Ministerio de ... Economía a los que les correspondía «valorar la operación». Tras el fracaso de la opa, ya que solo el 25% del capital social de la entidad vallesana ha aceptado la oferta del BBVA, en el Ejecutivo central se han limitado a señalar que la actuación de todos los «supervisores y autoridades involucradas» en el proceso, como el Banco de España, la CNMV y la CNMC, ha sido «impecable».

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado, por su parte, que el «desenlace» de la oferta «confirma lo que siempre hemos defendido: un sistema bancario adaptado a la realidad de Cataluña y de su tejido empresarial». Illa, como el Gobierno central, ha valorado el «papel ejemplar» que a su juicio han desempeñado los órganos y autoridades reguladoras: Banco de España, CNMC y CNMV.

«Ahora es necesario mirar adelante», según Illa, que ha señalado que el Govern cuenta con el «papel importante» que tanto el BBVA como el Sabadell «deben seguir teniendo para generar progreso y prosperidad en Cataluña».

«El intento de acabar con el sistema bancario de Cataluña ha fracasado», ha asegurado también en las redes sociales, el líder de Junts, Carles Puigdemont. «Era importante que la opa no prosperara», se ha felicitado. Y ahora es «aún más importante» que el Sabadell refuerce los vínculos con el sistema económico y social de Cataluña, ha aseverado. «Es la mejor prevención para futuras tentaciones de absorción», ha rematado.