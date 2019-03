Alfonso Alonso: «Estoy muy ilusionado con el resultado de Sémper el 26-M en San Sebastián»

-¿En Euskadi, donde el PP es la quinta fuerza, puede ser más preocupante la presencia de Ciudadanos o Vox?

-No veo que compitan en nuestro espacio, nosotros somos foralistas, somos un partido que defiende la idea de España en el País Vasco, que defiende un modelo social con protagonismo de la sociedad y de la persona. Tenemos un discurso de moderación y somos un partido vasco, de aquí.

-¿Teme que los potenciales votos a Ciudadanos y Vox penalicen, sobre todo, al PP?

-Eso es lo que calcula alguno, pero creo que es más bien un deseo de la gente que quiere que le vaya mal al PP. Siempre ha habido un núcleo de votos que se han dirigido a partidos que son más pequeños como UPyD o Ciudadanos, que localmente pueden tener una incidencia en algún municipio... Pero nosotros con quien realmente compartimos más espacio electoral es con el PNV. Lo que nos preocupa a nosotros es cómo apelar a que la gente no les dé la mayoría soberanista a los nacionalistas en todas las instituciones.

-Eso es lo que ocurrió en 2015, cuando una parte del voto del PP se fue al PNV para echar a Bildu.

-Pero yo ahora tengo la mejor opción para esta primavera. Es lo que se va a llevar en San Sebastián: Borja Sémper. Sobre todo porque al alcalde de San Sebastián le ha faltado un poco de empuje para sacar adelante la ciudad. Hay que darle otro aire y en el partido nos estamos implicando a tope.

-¿Confía en que aquel voto perdido regrese al PP?

-Ese y otro nuevo de gente que tenga una ilusión por la ciudad. Vamos a hablar de lo que pasa en San Sebastián. Borja se ha ilusionado mucho y le veo con mucha fuerza.

-Pese a lo que se diga, ¿augura buen resultado al PP en las municipales en Donostia?

-Hay una oportunidad de oro para darle un impulso con Borja. Va a por todas.

-Y eso que repitió hasta la saciedad que no iba a ser el candidato a alcalde de la ciudad...

-Le costó mucho tomar la decisión y además me parece bien, porque no es una frivolidad tomarla, porque lo importante es que cuando tomó la decisión era absolutamente consciente de la implicación que tenía. No se puede tomar una decisión a medias, sino con ganas y con ilusión. Yo también estoy muy ilusionado con el resultado de San Sebastián.