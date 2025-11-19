La IA deberá poner «a las personas en el centro»

M. Encinas Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La inteligencia artificial está cambiando el mundo que conocemos y lo va a revolucionar mucho más. Hay expertos que hablan de que estamos ante un elemento transformador del calibre de Internet. Y como toda novedad, además de beneficios, trae aparejados ciertos riesgos y algunos miedos. Pero, ¿entendemos de qué va la IA? ¿Conocemos los impactos que está teniendo? ¿Nos estamos formando y preparando para entenderla?

La WeekINN abordó ayer esta cuestión en una jornada desarrollada en el Kursaal y que fue dinamizada por Jaime García Cantero, director de contenidos de Retina. Laura Diz, responsable de Comunicación de BAIC, rompió el hielo hablando sobre lo que es IA y lo que no. La jornada la cerraron Iraia Ibarzabal, de Multiverse, Eider Sánchez, de Naru Intelligence, y Albert Algans, de Nuuk, que contaron cómo desde sus empresas locales están revolucionando el mercado a través de la IA.

Entre ambas charlas, hubo espacio para una mesa redonda con Maitane Valdecantos e Iván Piris. Entre ambos explicaron hasta dónde puede llegar la IA y la importancia de legislar bien en torno a ella y de educar bien. Valdecantos es socia de Audens, un bufete de abogados especializado en derecho de las nuevas tecnologías e Internet. Piris trabaja como gestor de proyectos de inteligencia artificial en Data Science, Tecnun.

Ambos expertos coincidieron en la importancia de que el desarrollo de la inteligencia artificial ponga «a las personas en el centro» y en ello trabajan los legisladores. «El objetivo fundamental debe encontrar un espacio y unas sociedades innovadoras respetando los derechos fundamentales de las personas», explicó Maitane Valdecantos. Para ello, es fundamental mirar no solo lo que la IA es capaz de ofrecer ahora sino «lo que es previsible que tengamos en el futuro». ¿Pero es realmente previsible un fenómeno tan novedoso y en una fase de desarrollo aún tan primaria? «Es cierto que tendremos desarrollos que hoy en día no podemos prever, por eso el enfoque lo ponemos en catalogar los sistemas de IA en función de su funcionalidad y se meten, digamos, en 'cajones' en función de los riesgos para las personas, la salud o la seguridad».

La legislación y el propio desarrollo de la IA deben «poner a las personas en el centro», añadió Piris. «Tiene que ser una herramienta que ayude y que potencie a las personas, no que las deje de lado. Es el conocimiento de las personas lo que convierte en útil la herramienta y por eso tenemos que poner a las personas en el centro».

Porque todo lo concerniente a esta tecnología tiene impacto no solo en los derechos humanos, sino también en «derechos de privacidad, seguridad de infraestructuras críticas... la tecnología nunca es neutra, sino que es el resultado de la programación en la que intervienen personas y los datos también son capaces de denegar prestaciones públicas o imposibilitar el acceso a trabajos por determinados sesgos que pueden llegar a eliminar a una parte de la sociedad. Con la legislación debemos buscar evitar todo eso para encontrar un futuro respetuoso con los derechos humanos y sostenible», relató la letrada.

Es obvio que, tal y como señaló Valdecantos, «nos queda mucho que promulgar» a nivel de leyes. Pero tan importante como legislar es educar a los usuarios de la inteligencia artificial para reducir de este modo los riesgos que pueda llegar a acarrear: «Urge educar a la gente», explicó Piris. «Los jóvenes estamos más acostumbrados a utilizar esta tecnología en el día a día, pero hay que hacer el ejercicio de formar a las personas que están más alejadas de la IA para que sepan emplearla».

Desarrollar el enfoque crítico

Además de ese 'elevar a verdad absoluta las conclusiones de la IA', hay muchos más miedos y mitos. Piris, no obstante, quiso recordar que «cada vez está más extendido el concepto de que no es la IA la que va a sustituir a las personas, sino las personas que la usan».

