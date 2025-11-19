Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ciudades de ciencias centradas en el talento

I. Belastegui

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Uno de los hitos de esta XII edición de WeekINN será la conferencia internacional para ciudades, 'Talent-based science cities', que se celebrará mañana entre las 10 y las 13 horas en el Auditorio de EKINN.

Esta conferencia internacional tiene como objetivo debatir sobre cómo desarrollar un entorno fiable y con una financiación adecuada que permita la creación de ecosistemas del conocimiento sostenibles a largo plazo en Europa.

Ponencias y mesas redondas

La jornada comenzará a las 10h. con la apertura de Ane Oyarbide, concejala de Igualdad, Economía y Empleo Local. Después, el profesor Manuel Heitor, exministro portugués de Innovación, desarrollará la conferencia 'Una oportunidad única para Europa: Alinear, Actuar, Acelerar'. Tras la primera pausa, llegará la primera de las mesas redondas, con la presencia de André Sobczak, secretario general de Eurocities -una red de 200 ciudades de 38 países que trabaja para mejorar la calidad de vida de los 130 millones de personas a las que presta servicio-; y Leyre Madariaga, directora de Asuntos Europeos y Agenda Pública de Tecnalia. Habrá una segunda mesa en la que se preguntarán cómo puede una ciudad ser atractiva para el talento científico. En ella estarán el director gerente de Fomento de San Sebastián, Iñigo Olaizola; Annika Forsten, jefa de Desarrollo Económico de Espoo (Finlandia); y Gianmarco Piola, jefe de Gestión de Innovación de Torino (Italia).

Premios DonostiaINN

Por otro lado, el Hotel María Cristina acogerá mañana la gala de la X edición de los Premios DonostiaINN. En ella se premiará a la joven empresa innovadora y a la empresa consolidada y también habrá un reconocimiento a una entidad comprometida con la innovación en la ciudad.

