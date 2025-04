Los guipuzcoanos preguntan al lehendakari

La vivienda, el empleo o la sanidad son las principales preocupaciones que tienen los guipuzcoanos y DV sale a la calle para que los ciudadanos ... puedan trasladar sus preguntas al lehendakari. Las listas de espera, los bajos salarios que reciben los jóvenes, la incapacidad de emancipación por los altos precios de la vivienda o el transporte público se cuelan en este cuestionario al que Imanol Pradales trata de ofrecer soluciones. Bajo esa tesitura, el máximo dirigente del Ejecutivo autonómico defiende que Osakidetza está haciendo más pruebas diagnósticas que nunca, pide a las empresas privadas que cuiden «la cantera vasca» y se compromete a mejorar las frecuencias de los trenes cuando Euskadi tengas en sus manos la gestión de cercanías. Tampoco se olvida del deporte, y apunta que tiene pendiente acudir a Anoeta para ver un partido de la Real.

Alicia Gómez Martínez Donostia ¿Va a reducir las listas de espera para placas y resonancias y a poner más médicos?

-No es un problema de dinero, es un problema de déficit de profesionales.

Tenemos en marcha un plan de choque para reducir las listas de espera. Ahora, la media de espera en atención primaria está en 1,7 días, más o menos. También estamos haciendo más pruebas diagnósticas que nunca, y esta es una realidad, pero es verdad que a veces existe una necesidad de más personal médico. El problema que estamos teniendo, no solo los vascos y en Euskadi, sino en general en Europa, es que no encontramos profesionales médicos. Por lo tanto, el primer reto que tenemos que atender es cómo buscamos y encontramos más profesionales sanitarios. No es un problema ni de dinero ni de inversión, es un problema de déficit de profesionales.

Oier Estudiante. Donostia, 19 años Me gustaría saber si podré tener un sueldo digno para poder emanciparme al salir de mi carrera

-Hago un llamamiento a las empresas para que cuiden a la cantera vasca.

Es algo fundamental para la emancipación de una persona y para que pueda hacer su proyecto de vida. Es responsabilidad de todos, no solo del ámbito público, sino también del privado y de las empresas, darle una respuesta a una persona a la que le hemos pedido que se forme, que hable idiomas y que se comprometa con esta sociedad. Y eso significa que tenemos que cuidar nuestra cantera. ¿Qué significa eso? Ofrecer condiciones laborales adecuadas, capacidad de desarrollo profesional, un salario suficiente para que se pueda emancipar, y también que tenga la oportunidad de conciliar y de disfrutar en la vida. Hago un llamamiento al conjunto de las empresas de Euskadi a que se comprometan en cuidar a la cantera vasca.

Sofía Ruiz Irun, 21 años ¿Habrá una solución al tema de la vivienda y a los precios tan altos de los alquileres?

-Estamos poniendo en marcha medidas, pero también pasa por que tengan un salario digno.

Contar con una vivienda en alquiler o en propiedad es otro de los grandes temas que tenemos encima de la mesa. Pero lo hemos tenido históricamente, no es algo que aparezca ahora, siempre ha sido complejo acceder a una vivienda por la orografía, por la oferta que tiene el mercado o por los precios. A mí me tocó hipotecarme y a toda mi generación también. Tenemos muchos elementos que están ahora mismo encima de la mesa como los programas de apoyo a la emancipación de 300 euros al mes para personas entre 25 y 29 años para pagar el alquiler. También un programa de avales para la compra de vivienda que en junio verá la luz. Además, tenemos todas las políticas de promoción de vivienda pública que desde el departamento de Vivienda del Gobierno Vasco estamos impulsando con las declaraciones de zonas tensionadas en Gipuzkoa. Hay muchos municipios que están ya entrando en esa dinámica, próximamente lo harán Donostia e Irún. Estamos poniendo en marcha un conjunto de medidas que intentan responder a esta necesidad que tienen las personas jóvenes, pero que pasa también porque tengan un salario digno.

Begoña Zubieta Donostia, 50 años La compra está por las nubes, no nos llega para nada, está todo carísimo. ¿Sabe el lehendakari cuánto cuesta una docena de huevos o una barra de pan?

-La barra de pan está a 1,60 euros; la docena de huevos no sé, la verdad.

A 1,60 pago yo la barra de pan de masa madre el fin de semana. Esta semana hemos hecho una visita a Eroski y nos decían que había incrementado un 28% el precio en los últimos años. La inflación nos ha hecho mucho daño a todos en este país y a quienes menos recursos tienen. Es importante no solo conocer lo que pasa, sino poner medidas que ayuden a que llegue a fin de mes las personas y que puedan hacer una vida lo más normal posible. ¿Y que cuanto cuesta la docena de huevos? Pues sinceramente, no lo sé, la verdad».

Javier Uretxabarria Arrasate ¿Tiene intención de venir a ver un partido de la Real en el estadio Reale Arena?

- Aperribay me invitó y tengo pendiente ir.

Jokin Aperribay me invitó en precampaña y tengo pendiente ir a un partido de la Real. Yo estoy encantado de ir.

Arianne de Lera Beasain, 19 años Si pierdo el tren tengo que esperar una hora al siguiente. ¿Va a haber más frecuencia?

-Tenemos un plan para mejorar frecuencias de Cercanías.

Hemos recibido ahora la transferencia de Cercanías, aunque la seguirá gestionando Renfe durante un tiempo. En Gipuzkoa tenemos todo patas arriba, porque estamos haciendo muchas obras con el tercer hilo en cercanías, y esto nos está obligando, junto con Renfe y con Adif, a tener que articular medidas de movilidad con autobuses. El día que tengamos en nuestras manos, definitivamente, la gestión de Cercanías, tenemos un plan para mejorar frecuencias. Es una asignatura pendiente no solo en Gipuzkoa, sino en todo Euskadi.