El grupo del exjefe de gabinete Iván Redondo se lanza a la asesoría industrial en Donostia

El exjefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez, el donostiarra Iván Redondo, dejó el cuadro de mandos de Moncloa de manera abrupta en julio de ... 2021 y desde esa fecha se ha dedicado al trabajo de consultoría privada a través de un grupo que lleva su mismo nombre y que ha tenido su sede matriz en Madrid. Redondo, que estuvo al frente de la sala de máquinas del complejo monclovita desde que Sánchez ganó en 2018 la moción de censura a Rajoy, da un salto en su compañía al inaugurar una segunda sede de su grupo consultor en San Sebastián, que principalmente estará destinada a la asesoría industrial.

El asesor donostiarra, que está alejado de la consultoría política a partidos o instituciones –aunque hizo un parétensis en el asesoramiento de la campaña electoral del president Illa– vuelve a casa y abre una delegación de su compañía en la Avenida de la Libertad, en pleno centro de la capital guipuzcoana. La nueva sede, según explica el propio Redondo, estará enfocada a todo el sector industrial y tecnológico de España «desde la que se desplegarán todas las verticales del grupo». La presidenta de la compañía, la también donostiarra Sandra Rudy, liderará esta sede y en la actualidad está confeccionando el equipo con el que trabajará en Donostia.

El grupo de Redondo los forman en la actualidad cinco compañías: Opina 360 (investigación social), R&A Comunicación (agencia independiente de comunicación), Redondo & Asociados (Contexto y Estrategia como gabinete para los principales presidentes y CEOs del país), Redondo Kapital (M&A y participaciones en otras empresas) y la productora audiovisual Redondo Double Way.

En relación a Opina 360 se da la circunstancia de que recientemente la empresa demoscópica de Redondo ofreció unos resultados electorales que daban la victoria al PSOE, con 130 escaños, al PP le asignaba 111 diputados, y situaba a Vox con 74 escaños, situando al partido de Abascal en franca progresión.

La empresa Redondo Industrial, según detalla el consultor donostiarra, ofrecerá tres productos, desde consultoría industrial, conexión con grandes corredores industriales y fabricación de prototipos y piezas en los sectores en los que está especializado: industria, energía, seguridad y defensa. Su propósito es disponer progresivamente de sus propias capacidades industriales «protegiendo una bandera de la identidad de Euskadi durante las últimas décadas: la máquina-herramienta».

Redondo Industrial está ya presente tanto en el ámbito estatal, como en Gipuzkoa. Su logo ronda desde hace unas semanas la Liga Asobal con la sponsorización del equipo de balonmano Irudek Bidasoa Irun. Grupo Redondo es también desde hace un año empresa benefactora de Chillida-Leku junto a firmas o instituciones como JP Morgan, la beasaindarra CAF o Elkargi.

Equipo de 40 personas

El grupo, especializado en los sectores industria, energía, seguridad y defensa, tiene un volumen de negocio de 5 millones de euros, cuenta ya con algunas de las empresas más importantes de Euskadi en su cartera y dispone de un equipo de 40 personas.

Iván Redondo ha sido primer secretario de Estado, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España (2018-2021), así como consejero en presidencia y director de Gabinete de la Junta de Extremadura (2012-2015). Es también consejero del Grupo Godó.

La presidenta de Grupo Redondo es la donostiarra Sandra Rudy. Dirige el centro corporativo del grupo que da soporte a las seis compañías. Con anterioridad, Rudy ha dirigido la estrategia en comunicación corporativa y dentro del sector de la agencias de comunicación españolas. En asuntos públicos, ha asesorado a empresas del ámbito del juego online, organizaciones del tercer sector y tabaqueras. También ha ejercido en la docencia de comunicación política y en la dirección de campañas electorales en programas de formación académica de varias universidades y escuelas de negocios españolas.