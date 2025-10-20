Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sandra Rudy e Iván Redondo, en la oficina de GR en Donostia. Lobo Altuna

El grupo del exjefe de gabinete Iván Redondo se lanza a la asesoría industrial en Donostia

El que fue mano derecha de Sánchez en Moncloa instala una segunda oficina en la capital guipuzcoana tras la que tiene abierta en Madrid

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:02

Comenta

El exjefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez, el donostiarra Iván Redondo, dejó el cuadro de mandos de Moncloa de manera abrupta en julio de ... 2021 y desde esa fecha se ha dedicado al trabajo de consultoría privada a través de un grupo que lleva su mismo nombre y que ha tenido su sede matriz en Madrid. Redondo, que estuvo al frente de la sala de máquinas del complejo monclovita desde que Sánchez ganó en 2018 la moción de censura a Rajoy, da un salto en su compañía al inaugurar una segunda sede de su grupo consultor en San Sebastián, que principalmente estará destinada a la asesoría industrial.

