Población de Gaza caminando entre sus escombros causados por el conflicto.

El Gobierno Vasco exige un alto al fuego «inmediato» en Gaza y reclama la «liberación de rehenes»

La consejera y portavoz de Ejecutivo autonómico, Maria Ubarretxena, ha demandado «la protección integral de todas las personas trabajadoras, así como de las personas periodistas que cubren el conflicto»

Borja Alonso

Martes, 2 de septiembre 2025, 16:06

El Gobierno Vasco ha exigido este martes un alto el fuego «inmediato, incondicional y permanente» en Gaza, así como el fin del «asedio» sobre la ... población civil palestina en Cisjordania. Así lo ha demandado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Maria Ubarretxena, en la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Gobierno, donde ha leído una declaración institucional aprobada por el Ejecutivo para reclamar «que las partes cumplan plenamente con sus obligaciones respecto a las personas detenidas, lo que incluye la liberación de todas las personas privadas de libertad de manera arbitraria y la devolución de los restos mortales a sus familias».

