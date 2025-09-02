El Gobierno Vasco exige un alto al fuego «inmediato» en Gaza y reclama la «liberación de rehenes»

El Gobierno Vasco ha exigido este martes un alto el fuego «inmediato, incondicional y permanente» en Gaza, así como el fin del «asedio» sobre la ... población civil palestina en Cisjordania. Así lo ha demandado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Maria Ubarretxena, en la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Gobierno, donde ha leído una declaración institucional aprobada por el Ejecutivo para reclamar «que las partes cumplan plenamente con sus obligaciones respecto a las personas detenidas, lo que incluye la liberación de todas las personas privadas de libertad de manera arbitraria y la devolución de los restos mortales a sus familias».

Ubarretxena ha mostrado su rechazo «ante las acciones y acontecimientos del Gobierno de Netanyahu en Gaza y Cisjordania» y Hamás «ante el ataque terrorista» perpetrado el 7 de octubre de 2023. Además, ha reclamado la liberación «inmediata y sin condicionantes» de todas las personas rehenes.

«Mostramos nuestra más profunda tristeza por todas las personas fallecidas y nuestro apoyo total y absoluto a sus familiares y personas queridas», ha manifestado Ubarretxena, que ha asumido las deliberaciones de la Corte Internacional de Justicia, «donde se ve que los hechos y acontecimientos del gobierno de Netanyahu son genocidios contra el pueblo palestino».

Asimismo, la también consejera de Autogobierno ha pedido a todas las partes que cumplan «estrictamente» con el Derecho Internacional y que «respeten plenamente los Derechos Humanos y las resoluciones dictadas por las Naciones Unidas». «Exigimos que las partes cumplan plenamente con sus obligaciones respecto a las personas detenidas, lo que incluye la liberación de todas las personas privadas de libertad de manera arbitraria y la devolución de los restos mortales a sus familias», ha reiterado durante la rueda de prensa.

Por ello, desde el Gobierno Vasco han condenado «de manera enérgica y sin paliativos» el «uso del hambre como método de guerra», así como «la negación u obstaculización ilícita del acceso a ayuda humanitaria o «los traslados forzosos y masivos de población palestina».

«Protección integral»

Igualmente, Ubarretxena también ha demandado «la protección integral de todas las personas trabajadoras humanitarias, sanitarias y de socorro, así como de las personas periodistas que cubren el conflicto».

En este sentido, el Gobierno Vasco ha reclamado «a las partes implicadas, así como a la comunidad internacional, y en especial a la Unión Europea, a «aportar soluciones negociadas que permitan una paz duradera», tanto en lo relativo al «fin inmediato de la violencia» como al «trasfondo estructural del conflicto, garantizando la convivencia pacífica de los pueblos israelí y palestino».