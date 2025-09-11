Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, que se citará con Ubarretxena, y la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, ayer en el Congreso. EP

El Gobierno Vasco aprieta al Ministerio de Díaz para traspasar las prestaciones del paro

La consejera Ubarretxena se reunirá la próxima semana con el número dos de la ministra de Empleo en busca de un acuerdo que acelere las transferencias

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

El Gobierno Vasco aprieta al Ministerio de Trabajo, en manos de Sumar, para cerrar en las próximas semanas un acuerdo integral y político sobre la ... gestión de las prestaciones de desempleo, una de las asignaturas pendientes de gran calado social a la hora de visualizar la última fase para completar el Estatuto. La consejera de Gobernanza y Desarrollo del Autogobierno, Maria Ubarretxena, del PNV, mantuvo ayer diferentes reuniones en varios niveles en Madrid para avanzar en la negociación pero no quiso desvelar el contenido de las gestiones. A última hora se colgó en las redes un vídeo resumen de la jornada. pero solo con imágenes. La próxima semana se llevará a cabo una entrevista entre la consejera Ubarretxena y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, número dos del Ministerio de Trabajo y mano derecha de la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz, según confirmó a DV el propio Gobierno Vasco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  3. 3 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  4. 4 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  5. 5 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  6. 6 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal
  7. 7

    ZETAK agota las 40.000 entradas para San Mamés y anuncia segunda fecha para el 19 de junio
  8. 8

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10

    El desgarrador testimonio de una gazatí que vive en Zarautz: «Sueño que matan a mis hijos en Gaza, solo quiero traerlos a Gipuzkoa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno Vasco aprieta al Ministerio de Díaz para traspasar las prestaciones del paro

El Gobierno Vasco aprieta al Ministerio de Díaz para traspasar las prestaciones del paro