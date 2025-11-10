Fernando Clavijo Batlle (San Cristóbal de La Laguna, 1971) preside Canarias por segunda vez, tras pasar a la oposición durante la etapa de Ángel Víctor ... Torres, gracias al acuerdo alcanzado en 2023 con el PP, con quienes gobierna en coalición junto a los regionalistas de El Hierro. Aun así, el jefe del Ejecutivo regional y secretario general de Coalición Canaria alerta sobre los efectos de un hipotético Gobierno PP-Vox. Aunque también carga contra los «populismos» de derechas y de izquierdas, ve un clima «pre guerra civil» en España y no ahorra críticas tampoco contra Pedro Sánchez y le insta a convocar elecciones si no presenta y supera una cuestión de confianza.

-Se reunió con el lehendakari vasco para analizar la situación que vive la legislatura española. ¿A qué conclusión llegaron?

-La conclusión fue de preocupación porque este punto muerto al final paraliza todo. Tanto Euskadi como Canarias hicimos un acuerdo de legislatura y de investidura con Pedro Sánchez y no ha acabado de cristalizar en todos sus aspectos. No vemos solución ni alternativa en este momento. Y nos perjudica a ambos.

-¿De qué sirve lamentarse si sólo Sánchez puede apretar el botón electoral y no tiene intención?

-Es cierto que lamentarte de algo que no está en tus manos no tiene sentido, pero nos preocupa el descrédito ante la ciudadanía. El espectáculo de la política en España y en Madrid es poco gratificante y de esa situación de bloqueo, crispación y enfrentamiento, sólo el populismo, en este caso Vox, sale beneficiado. Y nos encontramos con los dos principales partidos enfrascados en el 'y tú más', sin capacidad de diálogo ni de alcanzar acuerdos. Y eso perjudica a la democracia y al crédito de la clase política. Poner fin al bloqueo no depende de nosotros, pero sacar a nuestros dos países de ese ambiente de crispación, sí. Tenemos que dar ejemplo de política útil, serenidad, tranquilidad, búsqueda de acuerdos y aislarnos de la bronca.

-¿Pedir una cuestión de confianza, como usted ha hecho, no es predicar en el desierto o buscan crear un clima sin arriesgar?

-La he pedido porque gobernar es transformar, es arreglar las cosas. Si no puedes hacerlo, resistir no es una opción. Cuando Santos Cerdán entró en la cárcel dijimos que la legislatura entraba en escenario desconocido, con dos secretarios de Organización cuestionados: uno en la cárcel, el otro a punto de ser procesado. Y ahí entendíamos que era necesario revalidar la confianza para tener la certeza de que había una mayoría capaz de continuar.

-¿Es el momento de convocar elecciones?

-Insisto, resistir puede ser una opción en las peleas de tu partido, pero no cuando estás gobernando. Ahí es cuestión de poder hacer el Presupuesto, sacar adelante proyectos legislativos, cambiar las cosas. Y si no se puede, lo mejor es darle la voz al pueblo y que decida. No se puede gobernar sin el apoyo legislativo. Si no hay una mayoría estable lo razonable es una cuestión de confianza y si no hay esa confianza pues que se convoquen elecciones.

-¿No tendría más sentido una moción de censura aunque fuese instrumental?

-Pero es que ese candidato, ¿quién lo propone? Una moción de censura requiere también de unos apoyos, un número mínimo. Y nosotros no tenemos capacidad de generar ese escenario. Si se generase, lo veríamos. Pero hasta el momento, incluso el PP lo ha descartado.

-Gobiernan en Canarias en coalición con el PP. ¿Vox es para CC una línea roja o se sumarían a una mayoría con los de Abascal?

-Depende. Para nosotros es una línea roja a la hora de gobernar. Es evidente que un Gobierno en el que esté Vox no lo vamos a apoyar bajo ningún concepto. De momento es política ficción. Lo que decimos es que la mayoría que sostiene al Gobierno se ha roto porque Junts ha roto con el PSOE. Ante ese escenario tenemos que revalidar esa mayoría y por eso pedimos la cuestión de confianza. También se puede gobernar en minoría buscando apoyo, pero para eso tendría que buscar el del PP. Y no hay ningún diálogo.

-Como principio, ¿es partidario de los cordones sanitarios a la extrema derecha?

-A los populismos. No sólo a la extrema derecha. El populismo de izquierdas y el de derechas al final son lo mismo. El populismo es el que ofrece recetas mágicas o soluciones fáciles a problemas complejos. Que luego cuando gobiernan, como ocurrió con Podemos o como ocurrió con Vox -que por eso se fue de los Ejecutivos autonómicos- ven que no es posible. El populismo no es la solución y en el caso de Vox no compartimos nada con ellos.

-¿Defiende que las fuerzas nacionalistas pacten indistintamente a derecha e izquierda?

-No solo lo defiendo, entiendo que las fuerzas nacionalistas tienen que buscar lo mejor para su tierra. Somos partido de gobierno y hemos pactado en ocasiones con el PP y en otras con el PSOE para dar estabilidad a España. Siempre con una hoja de ruta y con una agenda.

-Pradales advirtió en Canarias de que un Gobierno de PP-Vox sería pernicioso para Euskadi y Canarias porque «drenaría las periferias». ¿Lo comparte?

-Totalmente. Ese es el riesgo ahora mismo de un Gobierno de PP y Vox, con un Vox que no cree en las autonomías, defiende la centralización y que además desde el punto de vista migratorio sería absolutamente demoledor para Canarias. Ellos consideran que, como frontera sur, tenemos que convertirnos en la cárcel del sur de Europa con la excusa del 'efecto llamada'. Un Gobierno PP-Vox sería un retroceso, no sólo para las comunidades autónomas sino para todo el país.

-Ustedes gobiernan con el PP.

-Pero no está Vox. El gran elemento distorsionador es Vox.

-¿Por qué insiste en que Sánchez presente los Presupuestos si no hay cómo aprobarlos?

-Porque ese es el tema: negociarlos. Yo fui presidente del 2015 al 2019 y goberné en minoría dos años y medio. Saqué tres Presupuestos estando en minoría. Porque te sientas a negociar. Además, aunque no los saques adelante, ya tienes como Gobierno una hoja de ruta que seguir.

-¿Está haciendo un llamamiento a grandes acuerdos de Estado entre PSOE y PP?

-Nosotros en la legislatura pasada estuvimos en la oposición y también fue un momento muy complicado con la covid, el volcán de La Palma... Negociamos y apoyamos los Presupuestos de 2023 porque entendemos que hay cuestiones que benefician con carácter general a la ciudadanía. Y ahora no tenemos en España ni senda de déficit ni techo de gasto ni la distribución de déficit que ha autorizado Europa, del 2,7%. Siempre hay que intentarlo.