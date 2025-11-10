Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Mireya López

Fernando Clavijo

Presidente de Canarias y secretario general de CC
«Un Gobierno PP-Vox sería un retroceso para todo el país»

Acusa a Sánchez de «preocuparse más de resistir que de gobernar» y reclama elecciones «si no logra revalidar la confianza»

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:35

Comenta

Fernando Clavijo Batlle (San Cristóbal de La Laguna, 1971) preside Canarias por segunda vez, tras pasar a la oposición durante la etapa de Ángel Víctor ... Torres, gracias al acuerdo alcanzado en 2023 con el PP, con quienes gobierna en coalición junto a los regionalistas de El Hierro. Aun así, el jefe del Ejecutivo regional y secretario general de Coalición Canaria alerta sobre los efectos de un hipotético Gobierno PP-Vox. Aunque también carga contra los «populismos» de derechas y de izquierdas, ve un clima «pre guerra civil» en España y no ahorra críticas tampoco contra Pedro Sánchez y le insta a convocar elecciones si no presenta y supera una cuestión de confianza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  2. 2

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  3. 3 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  4. 4 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  5. 5 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  7. 7 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  8. 8 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  9. 9 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»
  10. 10

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Un Gobierno PP-Vox sería un retroceso para todo el país»

«Un Gobierno PP-Vox sería un retroceso para todo el país»