Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álex Sánchez

Gobierno y PP retuercen los informes de la UCO en su guerra sobre la supuesta caja B del PSOE

La Guardia Civil, queha detectado siete indicios de posibles irregularidades en Ferraz, nunca ha afirmado ni negado que exista financiación irregular

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:12

Comenta

«Con todos los ríos de tinta que han vertido sobre la supuesta financiación del Partido Socialista y luego llega la Guardia Civil, léase la ... página 28 del informe, y verá que sus acusaciones son absolutamente falsas». Este miércoles, en el Congreso, Pedro Sánchez, negó de manera categórica la existencia de una caja B en el PSOE basándose en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado. Lo curioso es que es exactamente el mismo documento que el PP utiliza para acusar a los socialistas justo de lo contrario: de nutrirse de dinero negro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  2. 2

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  3. 3

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  4. 4

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  5. 5 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  6. 6

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  7. 7 Un rincón de cocina vasca en el bajo de un hotel de San Sebastián: «Queremos que se note que nos divertimos cocinando»
  8. 8

    El Ayuntamiento de Donostia ya define la «zona verde» de la nueva plaza elevada
  9. 9

    Trabajadores de Lorpen se interesan en definir un proyecto para salvar la marca
  10. 10 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gobierno y PP retuercen los informes de la UCO en su guerra sobre la supuesta caja B del PSOE

Gobierno y PP retuercen los informes de la UCO en su guerra sobre la supuesta caja B del PSOE