Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz del Gobierno foral, Irune Berasaluze. Gorka Estrada

El Gobierno foral de Gipuzkoa pide a EH Bildu que «no se autoexcluya una vez más» de los Presupuestos

La Diputación cree que la coalición abertzale «no ha mostrado voluntad real de negociar»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:26

Comenta

El Gobierno foral de Gipuzkoa formado por PNV y PSE no ha tardado en responder a la decisión de EH Bildu, principal partido de la ... oposición, de presentar una enmienda a la totalidad y pedir la retirada del proyecto económico. «Pedimos respeto y que no se autoexcluya una vez más», ha trasladado la portavoz del Ejecutivo foral, Irune Berasaluze. La coalición de jeltzales y socialistas necesita de al menos un grupo de la oposición para aprobar las Cuentas y, con la ya casi total negativa de la izquierda independentista, el pacto queda en manos de un entendimiento con Elkarrekin Podemos o el PP.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  2. 2 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  3. 3 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  4. 4 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  5. 5 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  6. 6 El joven que deja su empleo fijo en Mercadona para abrir la única pescadería de su pueblo: «La vida rural también merece luz»
  7. 7

    Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  8. 8

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  9. 9

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  10. 10 Investigan un atropello de dos alumnas en Logroño por su posible relación con un caso de acoso escolar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno foral de Gipuzkoa pide a EH Bildu que «no se autoexcluya una vez más» de los Presupuestos

El Gobierno foral de Gipuzkoa pide a EH Bildu que «no se autoexcluya una vez más» de los Presupuestos