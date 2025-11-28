El Gobierno foral de Gipuzkoa pide a EH Bildu que «no se autoexcluya una vez más» de los Presupuestos

El Gobierno foral de Gipuzkoa formado por PNV y PSE no ha tardado en responder a la decisión de EH Bildu, principal partido de la ... oposición, de presentar una enmienda a la totalidad y pedir la retirada del proyecto económico. «Pedimos respeto y que no se autoexcluya una vez más», ha trasladado la portavoz del Ejecutivo foral, Irune Berasaluze. La coalición de jeltzales y socialistas necesita de al menos un grupo de la oposición para aprobar las Cuentas y, con la ya casi total negativa de la izquierda independentista, el pacto queda en manos de un entendimiento con Elkarrekin Podemos o el PP.

Berasaluze ha criticado que «EH Bildu no ha mostrado una voluntad real de negociar» durante las tres rondas que se han celebrado entre la Diputación y los partidos de la oposición. «Lleva una semana buscando excusas para dar un 'no' por undécima vez», ha apuntado, para añadir que ha habido «demasiadas excusas para rechazar los presupuestos una vez más».

En todo caso, cuando ya se ha cerrado este viernes el plazo para presentar las modificaciones al proyecto presupuestario, Berasaluze ha señalado que «desde la Diputación seguimos trabajando para aprobar los presupuestos que necesita Gipuzkoa» y que «trabajamos desde una actitud positiva». «Nosotros no despreciamos el esfuerzo de los demás partidos ni la aportación que realizan», ha comentado.

Y ha señalado con dureza a la coalición abertzale: «La ciudadanía de Gipuzkoa no entendería que por 11ª vez se diera un no a los presupuestos de Gipuzkoa por el único objetivo de dañar al gobierno», ha concluido la portavoz del Gobierno foral.