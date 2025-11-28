Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

EH Bildu presenta una enmienda a la totalidad a los presupuestos de Gipuzkoa

La coalición soberanista explica que no cierra la puerta a seguir negociando, pero critica que PNV y PSE no han mostrado «una actitud proactiva para mantener una negociación seria»

A. González Egaña

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:37

EH Bildu enmienda a la totalidad los Presupuestos de 2026 de la Diputación Foral de Gipuzkoa y asegura que lo hace «desde la responsabilidad de ... ser la primera fuerza política de Gipuzkoa y representar a la mayoría de la ciudadanía del territorio». La coalición soberanista ha expresado este viernes que en las últimas semanas ha realizado un esfuerzo «sincero» por mejorar el proyecto presentado por la Diputación, realizando aportaciones «concretas», e intentando «tejer amplios acuerdos de país».

