EH Bildu presenta una enmienda a la totalidad a los presupuestos de Gipuzkoa

EH Bildu enmienda a la totalidad los Presupuestos de 2026 de la Diputación Foral de Gipuzkoa y asegura que lo hace «desde la responsabilidad de ... ser la primera fuerza política de Gipuzkoa y representar a la mayoría de la ciudadanía del territorio». La coalición soberanista ha expresado este viernes que en las últimas semanas ha realizado un esfuerzo «sincero» por mejorar el proyecto presentado por la Diputación, realizando aportaciones «concretas», e intentando «tejer amplios acuerdos de país».

Ha afirmado que durante el proceso de elaboración de los Presupuestos guipuzcoanos, las «reiteradas» peticiones de información al Gobierno foral han llegado «tarde» en el tiempo, y «sin estar suficiente detalladas». Ha citado que a principios de esta misma semana, por ejemplo, EH Bildu ha trasladado a la institución foral una propuesta integral de 52,3 millones de euros y que «la respuesta no ha llegado aún».

En este contexto, EH Bildu ha reiterado su compromiso a seguir trabajando. La próxima semana se reunirá con representantes de la Diputación para seguir abordando «la posible mejora» los presupuestos. Pero, según ha remarcado, «teniendo en cuenta que hoy termina el plazo para presentar enmiendas, y como prevención, la izquierda soberanista ha presentado una enmienda a la totalidad».

En su opinión, «está por ver» si la Diputación quiere recorrer el camino de la mano de los partidos «retrógrados y residuales del territorio, dando la espalda a la gran mayoría de la ciudadanía, y reduciéndolo a la mera aritmética». Si esto es así, ha indicado, EH Bildu reitera que «en ningún caso apoyará un presupuesto que excluya cambios estratégicos en el sistema de vigilancia. O que no contemple el acompañamiento público de las pequeñas y medianas empresas, o que no contemple un potente plan de promoción del euskera, o que no recoja compromisos para solucionar el problema de la vivienda, entre otros».

Si la Diputación cambia la postura mostrada hasta ahora y da pie a una negociación «honesta», sin embargo, EH Bildu se ha comprometido «a retirar la enmienda a la totalidad con el objetivo de lograr un presupuesto que responda a las necesidades de los guipuzcoanos».