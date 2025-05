La jeltzale Eider Mendoza (Azpeitia, 1974) va a cumplir dos años al frente de la coalición PNV-PSE en la Diputación de Gipuzkoa, convencida de ... que el «quehacer» que le preocupa es sumar a EH Bildu a los grandes acuerdos, no frenar su avance en el territorio. Sobre la polémica de la semana sobre política migratoria, quita hierro a la tensión entre los socios de gobierno y se muestra tajante: «En Gipuzkoa necesitamos atraer inmigrantes, tenemos 8.500 puestos de trabajo sin ocupar».

–¿En algún momento ha visto en peligro la coalición PNV-PSE tras el último choque entre los socios tras las palabras del lehendakari sobre políticas de inmigración?

–Yo puedo hablar de la experiencia que tengo aquí en la Diputación. La relación que tenemos con el Partido Socialista es muy buena, muy fluida, muy honesta, transparente y goza de muy buena salud.

–Llama la atención esta sucesión de choques que rompen la idea de que la política vasca estaba alejada del ruido. ¿A qué se deben estos roces continuos?

–Quiero seguir manteniendo la política vasca muy lejos del ruido que se produce en Madrid. Hace muy poco tuve ocasión de estar en el Congreso y lo que vi allí es muchísimo peor de lo que se transmite a través de los medios de comunicación. Fue tremendo. Nunca he asistido a un pleno en un Parlamento Vasco en el que la falta de respeto que hay entre representantes de la ciudadanía sea tan atroz y además no pasa nada. Yo quiero preservar la política vasca del ruido y de la tormenta. Y ni voy a entrar en debates ni desde luego voy a avivar fuegos si los ha habido.

–¿La inmigración debe ser «ordenada, regular, segura y selectiva» como hemos oído estos días?

–Yo quisiera hablar de personas migrantes. La estrategia debe ser ordenada, regular y segura. Estamos trabajando en ese ámbito hace muchos años. Aquí hacemos una labor muy importante en nuestro país. Gipuzkoa es un territorio muy integrador. Aquí integramos a las personas y al mismo tiempo velamos por la cohesión del territorio. La realidad es que el 13% de la ciudadanía que vive en Gipuzkoa ha nacido fuera. Vienen muchas personas que son nuevas guipuzcoanas, y a esas personas hay que integrarlas.

–¿Pero debe ser una inmigración 'selectiva'?

–El lehendakari, el Gobierno Vasco y el Parlamento Vasco han utilizado los tres conceptos que he citado: regular, segura y ordenada y yo me reafirmo en eso. En la Diputación Foral de Gipuzkoa estamos llevando a cabo muchas iniciativas para la integración de estas personas que tienen derechos y obligaciones, como toda persona que vive aquí. En Gipuzkoa hay 8.500 puestos de trabajo que hoy en día no somos capaces de ocupar porque no hay personas para trabajar, por tanto necesitamos atraer también a muchas personas que vengan a nuestro territorio a trabajar y a hacer una aportación económica y social. Son los términos que el PNV y yo, como diputada general de Gipuzkoa, hemos utilizado siempre: derechos, obligaciones, integración y cohesión social. Trabajamos en ello, no solamente es un discurso, sino que nos ocupa y nos preocupa.

–La polémica anterior fue la de la conexión con Pamplona del Tren de Alta Velocidad entre Ezkio-Itsaso o Vitoria. ¿Cree que la decisión política del Gobierno central se ha tomado ya?

–En relación al TAV yo pondría el foco principalmente en el retraso que tiene esta obra y el impacto que tiene en la competitividad de nuestro territorio y de nuestro país, y también para la descarbonización, es decir, para sacar vehículos de las carreteras. A partir de ahí lo que tenemos es un acuerdo de las instituciones vascas con el Gobierno del Estado; en primer lugar han atendido que las catas se realicen bordeando Aralar y no cruzando Aralar, que ese es un elemento importante, es la reivindicación del Gobierno Vasco. A partir de ahí viene el seguimiento para que los estudios técnicos se terminen cuanto antes y se empiece con la obra, y se termine bien. Lo demás es secundario.

–¿Pero la conexión por Ezkio o por Vitoria es secundaria?

–La conexión a través de Ezkio-Itsaso es para mí la que debe ser como país y lo fundamental es que se acabe cuanto antes y que se acabe bien.

–¿Le decepcionó que la Asamblea General del PNV no fuera clara en defensa de la conexión de Ezkio-Itsaso?

–Insisto, yo no me voy a abstraer de debates que he tenido, pero, reitero, ahora mismo el foco se debe poner en que se terminen cuanto antes las catas, se terminen cuanto antes esos estudios y se ponga en marcha la obra del Tren de Alta Velocidad. Es eso lo relevante. Lo decepcionante es el retraso.

–Ponga una nota a su gestión en estos dos años...

–No me pondría una nota ni a mí misma ni a mi equipo. Yo lo que sí quiero transmitir y trasladar es que el equipo de Gobierno está funcionando a toda máquina, estamos creciendo en ambición. En colaboración, insisto, no en soledad, vamos a hacer una muy buena aportación al territorio de Gipuzkoa y, por tanto, seguimos con el mismo nivel de compromiso, incluso más. Mucha ilusión, muchos proyectos y cosas por hacer, conscientes de la realidad compleja que tiene Gipuzkoa. Es decir, ni catastrofismo ni tampoco triunfalismo, hay muchas cosas que hacer, hay mucha incertidumbre, el mundo está cambiando mucho y tenemos un Gobierno foral que está volcado en hacer lo mejor posible para que nuestro territorio avance.

–¿Con Bildu pisándoles los talones?

–Estoy muy preocupada y muy ocupada con los retos que tiene Gipuzkoa y los retos que tiene el país. Yo estoy muy centrada en eso y el equipo también. A partir de ahí, yo respeto muchísimo la democracia y confío, además, en la ciudadanía y en que sabrá medir cuál es la aportación de unos y otros, de unas y otras.

–¿La mayor impronta de Mendoza estos dos años?

–Que estamos creciendo en ambición y empeñados en colaboración. Creo que eso sería lo más relevante de la Diputación. Y luego insistir también en los valores que nos son propios, como el esfuerzo y el trabajo bien hecho. Creo que es la única fórmula que ha funcionado hasta ahora y la única que va a funcionar en el futuro.

–¿Será suficiente esta fórmula de ambición para frenar el empuje en los sondeos de Bildu?

–Insisto mucho en que mi quehacer no es frenar a un partido político. Yo quiero sumar, en este caso, a EH Bildu, puesto que es el único agente político que está fuera de esta combinada de colaboración. El mundo está cambiando tanto y tan rápido... La incertidumbre es tan importante que tenemos que, por una parte, seguir ofreciendo servicios públicos de calidad, como lo estamos haciendo hasta ahora. Y, además, pensar en corto, en medio y en largo plazo. Para mí, en este caso, en relación a EH Bildu, lo que voy a seguir buscando es que sea un agente político que se sume también a esta estrategia para hacer frente a los retos mediante la colaboración.

–La legislatura llega en junio al ecuador. Han sido dos años con acuerdos entre diferentes. Se llegó a un acuerdo con el PP para los Presupuestos....

–Han sido dos años de muchos acuerdos y yo lo celebro. Es una legislatura de una gran complejidad. Hemos buscado acuerdos con todos los grupos políticos. Hemos conseguido cerrar un acuerdo con Podemos en relación con la adaptación del Impuesto de Patrimonio. Recientemente con la fiscalidad. Hemos sido capaces también de llegar a un acuerdo con el PP sobre los Presupuestos. El Gobierno foral se ha volcado en buscar y encontrar los acuerdos. Lo que lamento es que no sea posible con todos los grupos políticos. EH Bildu se ha autoexcluido de manera voluntaria de esa posibilidad de llegar a acuerdos de territorio y de país, puesto que está centrado en otra cosa, es decir, está esperando a que lleguen las elecciones, aunque eso penalice a Gipuzkoa. Eso lo lamento. El Gobierno foral se ha volcado en buscar y encontrar esos acuerdos. Con Podemos ha sido posible, con el Partido Popular ha sido posible, y con EH Bildu lamentablemente no ha sido posible, puesto que no lo han querido.

–¿Le gustaría repetir, por ejemplo, la experiencia con el PP en los Presupuestos próximos?

–En todos los ámbitos en los que necesitemos acuerdos, los vamos a buscar con todos los grupos políticos, sin exclusiones.

–¿Ha dejado muchos pelos en la gatera el Gobierno foral de Gipuzkoa en el acuerdo fiscal con Podemos?

–El Gobierno foral cuando busca los acuerdos lo hace, por una parte, porque cree en ellos, cree en la aportación que hacen los pactos de cara al mensaje que lanzamos a la ciudadanía, y también porque los necesita, porque estamos en minoría en las Juntas Generales. Son esos dos mensajes. Confiamos y creemos en la colaboración, lo estamos buscando siempre. Y cuando se busca un acuerdo, cada cual tiene que hacer una cesión por el bien del territorio, por el bien del país, Hemos utilizado, por ejemplo, la fiscalidad no solo para recaudar sino como elemento también para impulsar retos. Por ejemplo, el del acceso de la juventud a la vivienda, tanto a la compra como al alquiler.

–Los empresarios de Gipuzkoa no comparten este optimismo y criticaron el acuerdo...

–No vamos a entrar en debates en relación a este tema. Consideramos que tenemos que hacer un mayor ejercicio de información en relación al contenido real de la propia revisión fiscal y ese ejercicio lo hemos hecho. Hemos estado con Adegi, con la Cámara, con empresarios y con empresarias para transmitirles cuál es el contenido real de esta revisión y su impacto. Gipuzkoa sigue teniendo una fiscalidad que es competitiva, que sigue siendo atractiva para, por una parte, atraer proyectos empresariales y también a personas. Eso debe quedar meridianamente claro.

–En relación con el problema de la vivienda, ¿le parecen bien las medidas fiscales propuestas por el PSOE para subir el IVA de los pisos turísticos y gravar más los vacíos?

–Nosotras y nosotros aquí lo que tenemos es nuestra propia herramienta fiscal en relación a este tema. El único asunto que podría tener aquí un impacto sería el tema del IVA en cuanto a las viviendas turísticas. Y eso yo lo veo bien.

–¿Por qué han reducido en su acuerdo con Podemos la deducción por compra de vivienda a las rentas altas? Ahora, a partir de los 66.000 euros de renta, no se podrán beneficiar de esa medida en la compra.

–La mayor dificultad de acceso a la vivienda es para aquellas personas colectivos que tienen menos ingresos. Sobre todo los jóvenes.