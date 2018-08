«¿Galindo y Vera se arrepintieron? No, la ley penitenciaria no plantea eso»

-Pedro Sánchez ha empezado los acercamientos con dos presos desmarcados de ETA y que habían pedido perdón a las víctimas. ¿Cree que se exigirán las mismas condiciones al resto?

-El PSOE tiene que actuar sin complejos en temas como el fin de la dispersión, no condicionado por las posiciones ultras, que intentan hacer ver que son privilegios a los presos y por la puerta de atrás de una negociación por el apoyo a Sánchez. Además, hay cierta hipocresía en este tema. No es de recibo que sigan en primer grado presos con años y años de cárcel, cuando los responsables del terrorismo de Estado, los GAL, las torturas y los abusos policiales sí tuvieron un artículo de la política penitenciaria para salir en libertad, o fueron indultados y hasta condecorados. El Estado sí se ha autoamnistiado.

-Colectivos de víctimas de ETA insisten en que los presos deben «repudiar» la violencia. ¿Hay posibilidad de que los reclusos avancen en este sentido?

-El colectivo y cada preso han reconocido el daño causado como un elemento sustancial y han expresado su compromiso con las vías democráticas y sin violencia. Estas dos cuestiones son claves y suficientes para abordar otra política penitenciaria. ¿Galindo, Vera, Barrionuevo, Elgorriaga o Sancristóbal se arrepintieron en relación al daño causado o hicieron declaraciones públicas? No. Y es que además la ley no lo plantea de esa manera a la hora de disponer de beneficios penitenciarios. En la cárcel he coincidido con gente con muertes en sus sentencias y han disfrutado del tercer grado permitido por la ley.

-Usted es un histórico de la izquierda abertzale. ¿Donde se encuentra este sector político 40 años después, ya sin ETA? ¿No ha sido un lastre la violencia?

-Viendo las potencialidades del país, y cómo estaba hace 60-40 años, creo que hemos hecho un recorrido histórico importante que no se puede explicar sin la izquierda abertzale, aunque también reconociendo a otros sectores. En ese recorrido ha habido muchas cosas: la lucha armada, el franquismo, el postfranquismo, el terrorismo de Estado... Desgraciadamente no estamos en el momento para hacer un relato objetivo y común de todo esto. Me gustaría abordar esto con naturalidad, asumiendo mi responsabilidad personal o colectiva, pero no se dan las condiciones para hacerlo con perspectiva constructiva.