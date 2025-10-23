Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Colapso en la N-I en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera
Ana María Fuentes en un acto de partido R.C.

Fuentes, la gerente nombrada por Cerdán y que hablaba con Koldo

Un mensaje recogido por la UCO reveló que el exasesor de Ábalos, sin cargo orgánico ninguno en el partido, pedía el «impuesto» por supuesto encargo de la cajera malagueña

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:39

Comenta

Ana María Fuentes llegó en octubre de 2021 a la gerencia de Ferraz de la mano del entonces recién nombrado secretario de Organización Santos Cerdán, ... quien en julio de ese año sucedió a José Luis Ábalos como secretario de Organización del PSOE. Supuestos aires nuevos al frente de la caja del partido, tras la salida de Mariano Moreno Pavón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  2. 2

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  3. 3 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  4. 4 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  5. 5

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  6. 6 Colapso en la N-I en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera
  7. 7

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  8. 8 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  9. 9

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  10. 10

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fuentes, la gerente nombrada por Cerdán y que hablaba con Koldo

Fuentes, la gerente nombrada por Cerdán y que hablaba con Koldo