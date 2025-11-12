Las 10 frases claves del fiscal general ante el Supremo
Álvaro García Ortiz convirtió su declaración por el caso González Amador en un monólogo medido al milímetro, sin preguntas ni vacilaciones, donde reivindicó su papel como garante del honor de la Fiscalía
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:00
Álvaro García Ortiz acudió al Tribunal Supremo sin toga, pero con el control absoluto de la escena. Durante más de una hora, el fiscal general ... del Estado convirtió su declaración en un monólogo donde apenas hubo preguntas y sí muchas afirmaciones.
Las 10 frases claves del fiscal general
-
1.
«La verdad no se filtra, la verdad se defiende»
-
2.
No filtré nada; reaccionamos a un intento de intoxicación para defender el honor de la Fiscalía»
-
3.
«Mi obsesión era proteger a los fiscales, no perjudicar a González Amador»
-
4.
«Borro sistemáticamente cada mes. Son muchos whatsapps y es informacion muy sensible»
-
5.
«Mi terminal además de información personal tiene secretos, no secretos, situaciones de imputados.... un universo de cosas»
-
6.
«Nunca reconocí haber filtrado los correos a la fiscal Lastra. ¡En absoluto!»
-
7.
«La nota fue para poner en valor el trabajo de la Fiscalía y su rigor»
-
8.
«Miguel Ángel Rodríguez lanzó la idea de que había un señuelo de la Fiscalía para que picara González Amador ante una actuación torticera de la Fiscalía»
-
9.
«Tras el bulo de Rodríguez saltaron las alarmas, Habia que hacer algo»
-
10.
«Miguel Ángel Rodríguez está distribuyendo unos wasaps en los que aseguraba que la Fiscalía había ofrecido un pacto y que éste había sido retirado por órdenes de arriba. La credibilidad de este bulo era importante porque venía de una fuente oficial».
