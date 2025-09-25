Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un acto en el Supremo. EFE

El fiscal general atribuye la revelación al «aparato institucional» de la Comunidad de Madrid

Remite su escrito al Tribunal Supremo proclamando su inocencia porque el «núcleo esencial» de la información del correo del novio de Ayuso fue adelantado por su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:56

El escrito de defensa del fiscal general del Estado ya está en manos del Tribunal Supremo. Álvaro García Ortiz ha presentado sus alegaciones con la ... vista puesta en el juicio que se celebrará en su contra por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El máximo responsable del Ministerio Público, que se enfrenta a penas de hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación, reivindica su inocencia con un argumento central: considera que el «núcleo esencial» de la información relevante que fue difundida había sido desvelado previamente desde «el aparato institucional de la Comunidad de Madrid», en referencia indirecta al jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y recalca que al contenido clave de la supuesta filtración tuvieron acceso unas 600 personas.

