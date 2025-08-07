Las festividades islámicas, concentraciones habituales en buena parte de los municipios de la Región de Murcia

Desde Murcia a Cartagena o Lorca, pasando por Molina de Segura, Torre Pacheco, Mazarrón o Abarán, Jumilla no es hasta ahora la única localidad donde ... la comunidad de religión islámica celebraba tanto el final del Ramadán como la Fiesta del Cordero en espacios de titularidad municipal: desde campos de fútbol a recintos de eventos. En algunos de estos Ayuntamientos, el PP gobierna junto a Vox o lo hace en minoría a expensas de los apoyos de la formación de Santiago Abascal.

En el caso de Jumilla, estas dos festividades se han llevado a cabo en el campo de fútbol 'Antonio Ibáñez'. Para ello, abonaban además la tasa establecida por la ordenanza municipal de 17,30 euros la hora, además de un plus del 50% por estar fuera de horario habitual, ya que se llevan a cabo entre las 7 y las 9 de la mañana. Explican esas mismas fuentes que no ha habido ningún problema en ninguna de estas ocasiones y que, de hecho, en la última Fiesta del Cordero, como se les exigió, contaron con un seguro de responsabilidad civil y con la presencia de una ambulancia.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre la comunidad musulmana de la localidad. Su presidente admite que «lamentan este tipo de situaciones porque no han planteado ningún tipo de problema en ninguna de las ocasiones en que han solicitado su uso». Aunque la población musulmana que reside en Jumilla supera las 3.000 personas, son unas 1.300 las que participan habitualmente en los actos religiosos, explica también este portavoz. Ya para el mes de septiembre, tienen previsto llevar a cabo una asamblea informativa para analizar el paso que está dispuesto a dar el Ayuntamiento, con quien remarcan que hasta ahora no habían tenido problemas, según informa 'La Verdad'.

Desde la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (Ferri), su presidente, Mounir Benjelloun, ha dicho que se sienten «decepcionados» por la acción de PP y Vox, a quienes reprocha su «racismo, xenofobia y, sobre todo, islamofobia». Les acusa de «poner leyes y normas para obstaculizar el ejercicio de las libertades religiosas y los derechos fundamentales recogidos por la Constitución española».