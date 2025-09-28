Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo, junto con los presidente autonómicos del PP, en Murcia. EFE

Feijóo confronta con Gobierno y Vox para «poner orden» en la inmigración y vaticina que Sánchez «va a acabar mal»

El líder del PP, que plantea un visado por puntos para seleccionar a los extranjeros que entran, se sitúa en medio de los que «intentan volarlo todo»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:54

España es un país «desgarrado» porque dos fuerzas tiran desde los extremos: a un lado, un Gobierno «fallido», «inoperante», «incompetente» y «corrupto». Al otro, Vox ... y sus dirigentes, «que cuando pudieron corregir este desastre, no lo hicieron» al abandonar los ejecutivos autonómicos donde gobernaban con los populares. Pedro Sánchez y Santiago Abascal conforman una «pinza» que «intenta volarlo todo», ha descrito hoy Alberto Núñez Feijóo, quien ha cerrado el retiro de este fin de semana en Murcia con sus barones autonómicos presentándose como «la única alternativa y la única opción de futuro» para «coser» lo que está roto frente a las izquierdas y la extrema derecha. Feijóo ha trazado junto con sus presidentes autonómicos una hoja de ruta que busca, como prioridad, «poner orden» en la inmigración, además mejorar los servicios públicos -singularmente, el transporte-, facilitar el acceso a la vivienda y «devolver el respeto» a los jueces y al Estado de Derecho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El emocionante discurso de Jose Ramon Soroiz al recoger la Concha de Plata: «Me llena de orgullo ser de Legorreta»
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  5. 5 Consulta el palmarés de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián
  6. 6

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  7. 7

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  8. 8

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  9. 9

    Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»
  10. 10

    Cerca de 300 niños ingresan al año en la UCI pediátrica del Hospital Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Feijóo confronta con Gobierno y Vox para «poner orden» en la inmigración y vaticina que Sánchez «va a acabar mal»

Feijóo confronta con Gobierno y Vox para «poner orden» en la inmigración y vaticina que Sánchez «va a acabar mal»