Feijóo: «Sánchez es responsable de la violencia. Le da igual la vida de los policías y de los corredores»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado este lunes a Pedro Sánchez de los incidentes del domingo en la llegada de la Vuelta ... a Madrid. «El presidente del Gobierno es responsable de unos actos de violencia que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por el país», ha dicho Feijóo, que ha afirmado que Sánchez debería «avergonzarse» por «alentar por la mañana una protesta que ya había tomado tintes violentos, que ha había puesto en riesgo de la seguridad de los deportistas y de los equipos y que había afectado al desarrollo de un evento que es Marca España».

«Todos los días señalamos que algo que hace el Gobierno es la primera vez que sucede, pero no se puede naturalizar que el Gobierno someta al país a un escándalo diario y que exministros participen en actos en los que 23 policías han resultado agredidos», ha subrayado Feijóo ante una «irresponsabilidad televisada» y ante un presidente «que no tiene límites» y que «no es digno» de su cargo por utilizar las movilizaciones contra Israel para «tapar su corrupción».

En un acto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, Feijóo se ha mostrado preocupado por la «violencia política» que, en su opinión, el presidente anima. «El Gobierno del muro cada día alienta una nueva forma de frentismo», ha señalado. «No hay una violencia buena ni mala. La violencia no derrota a la violencia, solo la agrava. Solo quien cree en la impunidad puede creer que la violencia trae paz. No puede estar al frente del Gobierno un presidente irresponsable que jalea la violencia entre compatriotas», ha enfatizado Feijóo, que ha contrapuesto su modelo de sociedad frente al de Sánchez.

«Contra la violencia política y la sociedad rota que el Gobierno alienta, yo quiero una sociedad plural y en paz. España pasará página y se abrirá un nuevo tiempo. Mi gobierno jamás levantará un muro, ni justificará la violencia de nadie, ni recibirá el aplauso de organizaciones terroristas. Reconstruiremos la imagen del país y recuperaremos el respeto internacional», ha agregado.

Feijóo ha exigido a Pedro Sánchez que «tenga límites» y «respete a los ciudadanos y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». El líder popular ha dicho que ha hablado este lunes con los sindicatos policiales, que le han trasladado el «la indignación y la tristeza de los funcionarios de la Policía Nacional» porque «se han sentido solos y no han tenido el apoyo de los políticos que les mandan».