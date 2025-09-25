Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. EFE

Feijóo defiende una inmigración «sin subsidios» y con prioridad para los hispanoamericanos

El líder del PP compartirá este fin de semana con sus presidentes autonómicos un plan sobre inmigración que busca diferenciar a su partido del Gobierno y de Vox

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:40

El plan de inmigración que prepara el PP toma forma bajo unos principios muy claros. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, quiere que ... los extranjeros que vengan a España lo hagan de forma regular, no vivan de subsidios públicos y sean preferentemente de origen hispanoamericano. «El modelo buenista de la integración ha fracasado», ha afirmado Feijóo en Formentera, donde ha conocido, de la mano de la presidenta de Baleares, Marga Prohens, la complicada situación migratoria de esta comunidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  4. 4 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  5. 5 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  7. 7 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  8. 8

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  9. 9

    Bélgica rechaza el último recurso de Alstom contra CAF y asegura el contrato de hasta 3.400 millones
  10. 10

    Osakidetza incorporará psicólogos en cuatro ambulatorios de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Feijóo defiende una inmigración «sin subsidios» y con prioridad para los hispanoamericanos

Feijóo defiende una inmigración «sin subsidios» y con prioridad para los hispanoamericanos