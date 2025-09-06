«Faltan espacios para afrontar retos comunes entre municipios en Gipuzkoa»

No es muy común conseguir sentar a tres alcaldes para participar en una misma mesa redonda. Menos aún si son los de los tres ... municipios guipuzcoanos con mayor número de habitantes. Sin embargo, esta postal se hizo realidad ayer en el edificio Agustinak Zentroa de Errenteria, donde Eneko Goia, alcalde de Donostia, Cristina Laborda, alcaldesa de Irun y Aizpea Otaegi, alcaldesa de Errenteria compartieron escenario en la mesa redonda titulada 'Municipios y Metrópoli', perteneciente al Curso de Verano de la EHU 'Retos comunes, respuestas compartidas: Trabajando la gobernanza de las políticas públicas supramunicipales'. En un principio Jean-René Etchegaray, alcalde de Bayona, iba a sumarse al debate pero no pudo acudir por temas de agenda. Su lugar lo ocupó Martine Bisauta, concejala del Ayuntamiento de Bayona.

La reunión entre alcaldes fue la última cita de la cuarta edición de los Cursos de Verano de la EHU en Errenteria, iniciativa por la que sigue apostando el consistorio encabezado por Aizpea Otaegi. Las intervenciones de los participantes giraron en torno a un eje principal: la colaboración entre municipios. La temática propuesta, lógica viendo los representantes políticos que formaban la mesa redonda, desembocó en un debate sobre necesidades, retos y diferencias en la actualidad, donde los regidores expusieron su situación desde el punto de vista municipal, aunque también miraron más allá de las fronteras.

Precisamente esta fue la primera cuestión que saltó a la palestra. Haciendo referencia a la Eurociudad Vasca, Goia valoró este proyecto de cooperación transfronteriza como «poco positivo». Admitió que los intentos de alcanzar acuerdos resultaron en «pocas iniciativas reales», aunque incidió en que «las diferencias, sobre todo administrativas, siguen siendo notables entre un lado de la frontera y el otro». La propia Bisauta, en representación de Bayona, suscribió la observación del alcalde de Donostia asegurando que «la estructura vertical de Francia lo complica todo y genera dificultades administrativas».

«Negociaciones fracturadas»

Lo saben bien en Irun, donde «por necesidad» han tenido que crear «espacios comunes con Hendaia», apuntó Laborda. «La realidad y la historia de Irun no se pueden entender sin su posición geográfica. Realizamos un trabajo conjunto con Hondarribia y Hendaia porque existe un sentimiento de pertenencia a la bahía de Txingudi». No obstante, los tres alcaldes dejaron claro que esta situación se extiende a este lado de la muga. «Hacen falta iniciativas en clave resolutiva para retos comunes. Una lógica acordada entre todas las partes interesadas para ofrecer respuestas adecuadas», propuso Otaegi.

Goia ilustró esta problemática con la situación de la vivienda, que incumbe a todo el territorio. «Los municipios hacemos un plan sin mirar a los demás, pero cada decisión influye al resto. También sucede con el turismo. Cerrar pisos turísticos en Donostia afecta a Hernani y Astigarraga, y por ende a la movilidad entre localidades». Todos los regidores coincidieron en la idea de «dejar a un lado el partidismo para poner encima de la mesa retos comunes y afrontarlos sin negociaciones fracturadas con las instituciones».

En este sentido, la alcaldesa de Errenteria reivindicó la figura de los regidores para tratar con este tipo de asuntos. «Los alcaldes somos una figura más cercana para la ciudadanía y deberíamos aprovecharlo, dejando a un lado el partidismo y centrándonos en lo que nos concierne a todos». Laborda compartió la visión de su homóloga. «Somos la primera línea de batalla con la ciudadanía».