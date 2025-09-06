Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eneko Goia, Aizpea Otaegi, Cristina Laborda y Martine Bisauta durante la mesa redonda en Errenteria. ARIZMENDI

«Faltan espacios para afrontar retos comunes entre municipios en Gipuzkoa»

Los alcaldes de Donostia, Irun y Errenteria conformaron una mesa redonda inédita en la que apostaron por «más decisiones compartidas»

Martin Ruiz Egaña

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

No es muy común conseguir sentar a tres alcaldes para participar en una misma mesa redonda. Menos aún si son los de los tres ... municipios guipuzcoanos con mayor número de habitantes. Sin embargo, esta postal se hizo realidad ayer en el edificio Agustinak Zentroa de Errenteria, donde Eneko Goia, alcalde de Donostia, Cristina Laborda, alcaldesa de Irun y Aizpea Otaegi, alcaldesa de Errenteria compartieron escenario en la mesa redonda titulada 'Municipios y Metrópoli', perteneciente al Curso de Verano de la EHU 'Retos comunes, respuestas compartidas: Trabajando la gobernanza de las políticas públicas supramunicipales'. En un principio Jean-René Etchegaray, alcalde de Bayona, iba a sumarse al debate pero no pudo acudir por temas de agenda. Su lugar lo ocupó Martine Bisauta, concejala del Ayuntamiento de Bayona.

