La consejera de Gobernanza del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una de las reuniones. EP

Euskadi presiona a Sánchez y avisa que no aceptará «mercancía averiada» en los traspasos

La negociación de las transferencias, que abordará mañana el tema de los aeropuertos, llega a su recta final al límite y con cierta desconfianza

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Noviembre y diciembre serán meses claves para saber si el Estatuto se va a cumplir según lo acordado entre el Gobierno Vasco y el ... central. La Subcomisión de Aeropuertos tiene prevista mañana una reunión técnica decisiva para abordar la culminación del calendario de transferencias previstas en el acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo vasco. El tiempo corre deprisa y el próximo 31 de diciembre es la fecha tope pactada por ambas administraciones para dar luz verde a la operación. Fuentes de Lehendakaritza apuntalaron ayer una idea en esta coyuntura: es necesario que se cumpla lo pactado: de entrada, que se confirme así el pacto de confianza entre el presidente Sánchez y el lehendakari Pradales. Que los compromisos establecidos forman parte de los acuerdos establecidos por el PNV y el mismo presidente del Gobierno en su investidura; y, en tercer lugar, que es la materialización de los acuerdos adoptados por la Comisión Mixta de Transferencias con fecha de noviembre de 2024 lo que realmente está en juego.

