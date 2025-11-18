Pradales refuerza hoy en París la relación del País Vasco con Francia

El lehendakari Imanol Pradales realizará entre hoy martes y mañana miércoles un viaje oficial a París con el objetivo de reforzar las relaciones institucionales, europeas ... y culturales Euskadi-Francia. Acompañado por el secretario general de Acción Exterior y Euskadi Global, Ander Caballero, y la delegada de Euskadi en Francia, Arantza López de Munain, el lehendakari desarrollará encuentros con responsables políticos, académicos y culturales de primer nivel, «consolidando la posición de Euskadi como un actor comprometido con Europa y con proyección internacional propia», según comunicó ayer Lehendakari-tza.

La agenda se iniciará hoy con un encuentro de trabajo en el Instituto Jacques Delors, centro de referencia en la reflexión sobre el futuro de la Unión Europea. Posteriormente, ofrecerá una conferencia en Sciences Po Paris titulada 'Euskadi in the face of a changing world order', moderada por Arantxa González Laya, exministra de Asuntos Exteriores. Durante la tarde, el lehendakari se reunirá con Carole Delga, presidenta de la Asociación de Regiones de Francia, para abordar los retos comunes de las regiones europeas en materia de descentralización, cohesión y movilidad. Más tarde, se celebrará un encuentro con la diáspora vasca en París.

De cara a la agenda de este miércoles, el lehendakari mantendrá una reunión con Catherine Chabaud, recién nombrada ministra delegada para el Mar y la Pesca. Asimismo, Imanol Pradales se reunirá con Valérie Pécresse, presidenta del Consejo Regional de Île-de-France. El viaje culminará con la celebración del 15º aniversario del Instituto Etxepare Euskal Institutua en la Biblioteca Nacional de Francia (BnF), un acto que simboliza la proyección internacional de la lengua y la cultura vascas.