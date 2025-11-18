Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El lehendakari, Imanol Pradales. Iñigo Royo

Pradales refuerza hoy en París la relación del País Vasco con Francia

DV

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

El lehendakari Imanol Pradales realizará entre hoy martes y mañana miércoles un viaje oficial a París con el objetivo de reforzar las relaciones institucionales, europeas ... y culturales Euskadi-Francia. Acompañado por el secretario general de Acción Exterior y Euskadi Global, Ander Caballero, y la delegada de Euskadi en Francia, Arantza López de Munain, el lehendakari desarrollará encuentros con responsables políticos, académicos y culturales de primer nivel, «consolidando la posición de Euskadi como un actor comprometido con Europa y con proyección internacional propia», según comunicó ayer Lehendakari-tza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  2. 2 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  3. 3 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  4. 4

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  5. 5

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster
  6. 6

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  7. 7 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»
  8. 8

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda, además de maltratar a sus 2 hijos
  9. 9 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX
  10. 10

    Osakidetza detecta más de tres personas al día en riesgo de suicidio, el doble que hace tres años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pradales refuerza hoy en París la relación del País Vasco con Francia

Pradales refuerza hoy en París la relación del País Vasco con Francia