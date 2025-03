Esteban, un veterano jeltzale en Madrid que debe buscar su sitio en la política vasca

A sus 62 años, Aitor Esteban está en vísperas de ser elegido nuevo presidente del Euskadi Buru Batzar el próximo fin de semana. Se ... trata de un veterano bien conocedor de la Villa y Corte, en donde cuenta con una buena valoración en el estamento económico y en la izquierda parlamentaria. A Esteban se le considera un hombre serio y un parlamentario brillante. Un genuino 'producto Deusto', de cuya Universidad fue profesor de Derecho Constitucional y Administrativo en 1987, el segundo en dar sus clases en euskera después de Xabier Arzalluz. Un alumno aventajado del constitucionalista Pablo Lucas Verdú, que dirigió su tesis doctoral. Hace pocas semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ensalzó públicamente el trabajo del portavoz jeltzale y la izquierda del hemiciclo le tributó una ovación como despedida. Esteban terminó emocionado.

Pese al perfil clásico del personaje, en el fondo Esteban es un gran desconocido en la política vasca y apenas ha trabado puentes con partidos como EH Bildu o el PSE. Ahora tendrá que construirlos con paciencia y habilidad. Su predecesor Andoni Ortuzar ha dejado alto el listón. Su nivel de trato personal con el socialista Eneko Andueza o con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, no es ningún secreto. Más allá de las diferencias políticas, Ortuzar había trazado un suelo de cierta confianza personal. El teléfono ha funcionado y la 'cocina' previa, discreta siempre, también.

Sus homólogos vascos EH Bildu Arnaldo Otegi Arnaldo Otegi asegura que no ha tenido ninguna relación hasta ahora con Aitor Esteban. PSE Eneko Andueza El socialista Eneko Andueza no ha tratado con Aitor Esteban más que en algunos actos protocolarios. «Estoy a la expectativa», reconoce. PP vasco Javier de Andrés Javier de Andrés ha tenido «muy poca relación» con él. «Ha evitado los acuerdos con el PP y cuando los ha tenido, los ha incumplido», opina.

El papel de Esteban es una incógnita tras una dilatada trayectoria en el Congreso, dos décadas como diputado por Bizkaia y desde hace 13 años como portavoz jeltzale en Madrid. Pero en Euskadi es una incógnita.

Esteban está más que curtido en la rudeza de la política de Madrid –un campo embarrado y minado por desconfianzas y por desafíos, y muy teatral e hiperbólico– que en la dinámica vasca, más doméstica y de andar por casa y en la que la apuesta prioritaria es engrasar la coalición PNV-PSE para que funcione frente a la marea creciente de EH Bildu.

Se le atribuye, eso sí, conocimiento del terreno que pisa, por ejemplo, en torno al nuevo estatus de autogobierno. No tanto como Ortuzar, que sabía al detalle los flancos débiles que le rodeaban y quería poner en marcha una cuadradura del círculo e impulsar un nuevo texto integrador de sensibilidades. El nuevo estatus será para Esteban la gran asignatura pendiente en los próximos años por la que será juzgado. También tendrá que poner a prueba la 'bicefalia' del partido, él al frente de EBB, y el lehendakari Imanol Pradales como cabeza del Ejecutivo vasco de coalición. La primera duda a despejar es si Esteban, a sus 62 años, va a ser un líder de transición para una renovación mayor dentro de cuatro años. O no, si ha venido para quedarse una larga temporada.

La imagen de unidad que se busca en el PNV no puede obviar que este proceso ha dejado algunas heridas en el camino

Esteban tendrá también que cicatrizar en lo posible las heridas que ha dejado el proceso interno. El empeño del PNV es que la asamblea de Donostia traslade una imagen de fortaleza y unidad interna en un momento difícil, de cambio social en Euskadi, con una EH Bildu crecida electoralmente, disputándoles la primacía, con una fuerte desafección hacia la política convencional, una desmovilización de parte de su electorado y con déficits en la conexión con los jóvenes. Y con algunas contradicciones internas que salen fuera, por ejemplo, en torno a la polémica por el trazado del Tren de Alta Velocidad tras el inédito choque entre el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, y el diputado general de Álava, Ramiro González. Esteban tendrá que limar asperezas. Deberá ejercer el liderazgo interno y buscar una mayor empatía con la élite empresarial vasca, bastante irritada tras el pacto sobre fiscalidad con Podemos.

Superar las tensiones

El nuevo EBB del PNV será el que elija al final al futuro portavoz del grupo jeltzale en el Congreso, según fuentes de este partido. Los peneuvistas buscan que esta asamblea general reactive la movilización interna, que sea un revulsivo. El aparato intenta catapultar esa participación. De hecho, el PNV quiere escenificar su unidad interna con una imagen de clara sintonía entre Ortuzar y Esteban aunque en medios jeltzales se admite que la química entre ambos ha quedado tocada.

Será el nuevo EBB el que elija al portavoz en Madrid y el Bizkai el que designe al final al sustituto como diputado de Esteban

Esteban aún no ha presentado el acta de su renuncia en la Cámara baja como diputado y hasta que este hecho no se produzca no podrá materializarse ningún relevo al tratarse de la portavocía de un cargo nacional. Aunque no hay una decisión, es previsible que la portavoz sea la diputada por Bizkaia Idoia Sagastizabal (Eibar, 1972), que es diputada desde noviembre de 2016, cuando sustituyó a Pedro Azpiazu, que entonces fue nombrado consejero de Hacienda. A su vez, el Bizkai Buru Batzar tampoco ha designado todavía a la persona que sustituirá a Esteban como diputado por Bizkaia. El siguiente en la lista de este territorio es Imanol Landa, que fue alcalde de Getxo entre 2007 y 2019 y senador entre 2019 y 2023.