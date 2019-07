Esteban anticipa que Sánchez e Iglesias tendrán que «tragarse algún sapo» para pactar la investidura Aitor Esteban recibe las preguntas de varias periodistas en los pasillos del Congreso. / EFE El portavoz del PNV en el Congreso critica que «unos y otros utilicen el nombre del PNV para mejorar sus posiciones» MIGUEL VILLAMERIEL Viernes, 12 julio 2019, 12:49

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido a PSOE y Unidas Podemos que «construir un gobierno» empezando por el reparto de cargos es «realmente complicado», y ha anticipado que reconducir las conversaciones y poder llegar a un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez exigirá que tanto el candidato socialista como Pablo Iglesias «se tengan que tragar algún sapo».

En una entrevista en Radio Euskadi, Esteban ha señalado que tanto PSOE como Unidas Podemos «han hecho públicas las conversaciones que han mantenido hasta el momento y han marcado determinadas líneas que no pensaban traspasar, ni uno ni otro». Una actitud de líneas rojas que «exigirá tiempo, esfuerzo y tragar algún sapo» para que pueda reconducirse «si, verdaderamente, tiene voluntad de llegar a un acuerdo».

A juicio del portavoz jeltzale, «queda tiempo todavía hasta el día 22, e imagino que seguirán hablando», aunque «habría que preguntárselo a ellos», porque al PNV «nos meten en medio de sus conversaciones y no nos gusta en absoluto que utilicen nuestro nombre para mejorar sus posiciones frente al otro». «Que no nos utilicen, ni unos ni otros, para presionar ni en su negociación, porque no nos gusta en absoluto», ha reiterado.

Esteban ha censurado que se utiliza la posición del PNV «para decir por parte de unos que nos oponemos a que Podemos pueda tener ministros en el Gobierno, lo cual ya hemos dicho por activa y por pasiva que no es cierto; pero es que Podemos, a la recíproca, también mueve en redes sociales y en declaraciones de algunos de sus representantes que no hay ningún inconveniente». «Que nos dejen unos y otros tranquilos, que negocien entre ellos, y nosotros ya tomaremos luego la decisión que consideremos que es la más conveniente», ha insistido.

«Lo importante es el programa»

El portavoz del PNV ha recalcado que «lo importante en una negociación de investidura es el programa, para qué se quiere hacer un gobierno, cuáles van a ser las líneas principales, cuáles son las formas legales o los problemas que se quieren abordar, y cuáles son las prioridades, y de eso es de lo que se tiene que hablar». En ese sentido, ha indicado que tanto al PSOE como a Unidas Podemos el PNV «les hemos dicho que tengan cuidado» con lo que puedan cerrar porque «si necesitan la colaboración de otros, entre ellos el PNV, vamos a ver si ponéis entre los dos algunas rayas que para nosotros son imposibles de aceptar». Así, como ejemplo ha señalado que con Unidas Podemos «puedes estar de acuerdo en cosas que plantean en el ámbito social, pero tienen una tendencia terrible en buscar soluciones de manera centralista, cuando las competencias no son de las instituciones centrales».