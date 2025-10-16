Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente del PNV, Aitor Esteban, y el secretario general del PSE, Eneko Andueza. Rafa Gutiérrez

Esteban y Andueza conversan en privado para rebajar la tensión tras los choques de los últimos días

Los líderes del PNV y el PSE hablaron ayer para calmar las aguas después de los enfrentamientos dialécticos en torno a la Ley del Empleo Público y el nuevo estatus

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:20

Comenta

Aitor Esteban y Eneko Andueza mantuvieron ayer una conversación para calmar las aguas entre el PNV y el PSE tras los choques dialécticos de los ... últimos días. Así acaba de revelarlo el presidente del partido jeltzale en una entrevista en Euskadi Irratia.

