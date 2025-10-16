Esteban y Andueza conversan en privado para rebajar la tensión tras los choques de los últimos días

Aitor Esteban y Eneko Andueza mantuvieron ayer una conversación para calmar las aguas entre el PNV y el PSE tras los choques dialécticos de los ... últimos días. Así acaba de revelarlo el presidente del partido jeltzale en una entrevista en Euskadi Irratia.

«Ayer mismo hablamos», ha dicho cuando ha sido preguntado sobre cuando ha mantenido la última conversación con el secretario general de los socialistas vascos. Hay que recordar que los socios de coalición en Euskadi, en las tres diputaciones forales y en los ayuntamientos se han enzarzado en los últimos días en un cruce de declaraciones que inició el propio Andueza, cuando advirtió de que «la coalición estará en riesgo si el PNV sigue buscando acuerdos identitarios con EH Bildu».

Unas palabras que provocaron una oleada de opiniones entre los representantes jeltzales y socialistas que, en el fondo, derivan de las profundas discrepancias que las dos formaciones tienen sobre una revisión de la Ley de Empleo Público en relación con las exigencias de euskera para acceder a puestos de trabajo en la Administración, y sobre si el nuevo Estatuto debe incluir el derecho a decidir.

Esteban ha reconocido que «hay diferencias» entre los dos socios de coalición porque se trata de sos partidos diferentes. Pese a reconocer que en algunos asuntos de calado discrepan, ha asegurado que sería más recomendable limar esas asperezas «internamente. A veces se dicen cosas en público que tendrían que decirse en privado. Pero la relación es buena entre los dos partidos».

El presidente del PNV ha sido preguntado sobre si el estilo de Andueza a la hora de presionar con determinados asuntos incomoda a algunos dirigentes jeltzales y también sobre si el estilo de Esteban puede ser más frío, lo que dificulta la relación. Y es que fue el propio Andueza el que confesó que la relación era más fluida con Andoni Ortuzar, predecesor de Esteban en la cúpula jeltzale. «Nos conocemos poco, pero yo no lo veo así. He toreado en peores plazas y he salido adelante».

Entrando en detalle sobre uno de los asuntos que divide a ambos partidos, la exigencia del euskera para acceder a puestos de trabajo en la Administración, ha afirmado que «tenemos voluntad de lograr un acuerdo. Nuestra propuesta es la más amplia y todavía hay tiempo de alcanzar un acuerdo».