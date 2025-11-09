Eneko Andueza: «¿Un Concierto político? Es un término que el PSE ha utilizado. Veremos a ver»

–En el capítulo de la reforma estatutaria, según ha publicado este periódico, Bildu y PNV trabajan en una fórmula de Concierto político que sería ... más asumible que el polémico derecho a decidir. ¿Le convence ese modelo?

–¿Un Concierto político? Es un término que históricamente se ha utilizado en diferentes momentos y que incluso lo ha utilizado el propio PSE. Veremos a ver. De momento soy prudente y discreto. Trabajaremos intensamente para que ese nuevo Estatuto de Autonomía, si finalmente es posible, recoja los objetivos que para nosotros son prioritarios, que son blindar todos los derechos sociales que se han conquistado durante los últimos 46 años y garantizar la convivencia, la pluralidad y la diversidad. En eso tiene que estar centrado el futuro Estatuto.

–¿Esa fórmula serviría para desenredar el nudo que se mantiene desde hace tanto tiempo?

–Fórmulas puede haber para poder llegar, como diría Jesús Eguiguren, «a un arreglo» que nos permita seguir conviviendo durante una larguísima temporada. Cualquier cosa que se acuerde va a estar dentro de la más absoluta legalidad, respetará absolutamente el marco constitucional y para nada supondrá ninguna ruptura con nada. La garantía de que eso suceda es que precisamente nosotros estemos sentados en esa mesa.

–¿En qué plazo será realidad?

–A mí no me gusta trabajar contra reloj.

–La seguridad se ha situado en el centro del debate. ¿Es una preocupación también para el PSE?

–Hago mías entre otras las reclamaciones y la preocupación de alcaldes y alcaldesas socialistas, como los de Irun y Eibar que piden más efectivos policiales en esas ciudades para hacer frente a una situación que entendemos que requiere de más medios.

–¿Qué opina de la apuesta de Euskal Herria Bildu por un cambio de modelo policial?

–El problema sería que EH Bildu quisiera implantar su modelo policial. Eso sí sería un problema porque en la última campaña electoral Pello Otxandiano propuso una Ertzaintza sin armas... Ese modelo policial es el que me preocupa.

–¿Qué le parece que Junts formalice su ruptura con el Gobierno con el bloqueo a todas las leyes en trámite y futuras y su 'no' anticipado a los Presupuestos?

–A Junts le está pasando algo parecido a lo que le está pasando al PP y es que mientras Puigdemont siga ahí, los únicos que van a seguir creciendo son los de Aliança Catalana.

–¿Pedro Sánchez debería convocar elecciones ya a la vista del resultado de algunas encuestas?

–Yo creo que al respecto de lo que dicen las encuestas solo le voy a mostrar una evidencia y es que mientras Feijóo siga siendo presidente del PP, Vox va a seguir creciendo. También le digo que a medida que se publican encuestas, el PSOE cada vez está mejor.