Eider Mendoza critica la «frivolidad» de Otegi por sus declaraciones sobre CAF y el contrato con Israel

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha criticado esta mañana al secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, aunque sin citarlo expresamente, por su ... últimas declaraciones sobre la conveniencia de que la empresa CAF rescindiera su contrato con Israel para la puesta en marcha de un tranvía en Jerusalén.

Mendoza se ha referido a las palabras «del secretario general de un partido político» como un ejercicio de «demagogia económica, ligereza y frivolidad», que puede poner en cuestión el compromiso de esta empresa guipuzcoana con los derechos humanos.

Mendoza, que ha participado en un Curso de Verano de la EHU sobre los retos de la gobernanza en el futuro, también ha censurado los incidentes ocurridos en la etapa de la Vuelta Ciclista a España en Bizkaia en la medida en la que han podido ponerse peligro la vida de los corredores, aunque ha considerado totalmente legítimo el recurso a la protesta ha precisado que «no todo vale» a la hora de expresar el rechazo social a la masacre que se registra en Gaza.