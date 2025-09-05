Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza.

Eider Mendoza critica la «frivolidad» de Otegi por sus declaraciones sobre CAF y el contrato con Israel

La diputada general de Gipuzkoa se refiere a las palabras del secretario general de EH Bildu como un ejercicio de «demagogia económica, ligereza y frivolidad»

A. Surio

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:50

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha criticado esta mañana al secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, aunque sin citarlo expresamente, por su ... últimas declaraciones sobre la conveniencia de que la empresa CAF rescindiera su contrato con Israel para la puesta en marcha de un tranvía en Jerusalén.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  4. 4 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  7. 7 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  8. 8

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  9. 9

    Las sorpresas son cosas del pasado
  10. 10 Elisa Beltrán, la errenteriarra asesinada por su marido en 1948 y arrojada al mar en el Paseo Nuevo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Eider Mendoza critica la «frivolidad» de Otegi por sus declaraciones sobre CAF y el contrato con Israel

Eider Mendoza critica la «frivolidad» de Otegi por sus declaraciones sobre CAF y el contrato con Israel