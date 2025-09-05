Mendoza llama a «dar un paso más por Europa frente a la incertidumbre»

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha realizado un llamamiento esta mañana a las instituciones, los agentes sociales y la ciudadanía a «dar un ... paso al frente por Europa» para «fortalecer la democracia» frente «a la incertidumbre» imperante en la esfera sociopolítica, sobre todo cuando la guerra de Ucrania y la actuación de Israel en Gaza dejan al descubierto las vulnerabilidades del sistema en un escenario de convulsión geopolítica.

En un Curso de Verano de la EHU sobre los retos de la gobernanza en el futuro, la primera mandataria foral del territorio ha pedido mantener valores como «la comunidad y la cooperación» que, en su opinión, caracterizan históricamente a Gipuzkoa pero que cree que deberían figurar en la hoja de ruta del futuro. Mendoza ha emplazado a desarrollar esta cultura política «frente al populismo y el autoritarismo que se extienden en los últimos tiempos» que se encarnan, en su opinión, en lídres como «Trump, Maduro, Putin y Netanyahu» y que cristalizan en espirales basadas en el empleo de la fuerza y del machismo.

Mendoza ha abierto este curso de EHU centrado en «cómo repensar la democracia en un contexto internacional en transformación» y ha hecho un llamamiento por fortalecer el estado de bienestar y las políticas públicas «abandonando las tentaciones por caer en la demagogia».