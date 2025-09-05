Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mendoza llama a «dar un paso más por Europa frente a la incertidumbre»

La diputada general de Gipuzkoa pide en un Curso de Verano combatir la demagogia y el populismo

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:06

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha realizado un llamamiento esta mañana a las instituciones, los agentes sociales y la ciudadanía a «dar un ... paso al frente por Europa» para «fortalecer la democracia» frente «a la incertidumbre» imperante en la esfera sociopolítica, sobre todo cuando la guerra de Ucrania y la actuación de Israel en Gaza dejan al descubierto las vulnerabilidades del sistema en un escenario de convulsión geopolítica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  4. 4 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  7. 7 Elisa Beltrán, la errenteriarra asesinada por su marido en 1948 y arrojada al mar en el Paseo Nuevo
  8. 8

    Las sorpresas son cosas del pasado
  9. 9

    Siete detenidos tras una trifulca en un comercio de alimentación en Errenteria
  10. 10 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mendoza llama a «dar un paso más por Europa frente a la incertidumbre»

Mendoza llama a «dar un paso más por Europa frente a la incertidumbre»