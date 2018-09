Pedro Duque: «Estoy al corriente de todas las obligaciones fiscales» Pedro Duque se defiende se las acusaciones. / EFE El ministro defiende la legalidad de la compra de una vivienda en Jávea a través de una sociedad, afirma que no ha eludido impuestos y asegura que seguirá al frente del Ministerio porque tiene el apoyo del presidente ÁLVARO SOTO Madrid Jueves, 27 septiembre 2018, 14:35

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha asegurado este jueves que no cometió ninguna ilegalidad en la compra de una vivienda en Jávea (Alicante) a través de una sociedad mercantil y que no eludió el pago de ningún impuesto y ha asegurado que Pedro Sánchez le ha dado su respaldo, por lo que seguirá al frente del Ministerio. «He hablado con el presidente y me ha dicho que me apoya», ha apuntado Duque.

El ministro ha explicado el proceso de la compra de la vivienda. «Cuando compramos la casa, el notario o alguien nos recomendó instituir una sociedad y nos pareció que para gente que vive muchos años fuera de España, como nosotros, convenía tener una sociedad. Se lo encargamos a unos amigos del pueblo. Nos costó un montón de dinero crear esta sociedad y aunque no queríamos pensarlo, también teníamos en cabeza que si a la mamá le pasaba algo en Turmekinstán o al papá le explotaba el cohete, tendríamos menos problemas«, ha dicho Duque.

El ministro ha defendido en todo momento la legalidad del proceso, que no le ha permitido, según ha indicado, ahorrar ningún tipo de impuestos: «La sociedad ha liquidado sus impuestos de sociedades. Me asesoré suficientemente, así que he sabido que no tenía que facturar ningún otro ingreso por la sociedad. Lo único que ha facturado es cuando hemos alquilado la casa a alguien«, ha declarado.

Duque ha contado que abrió esta sociedad porque «en tiempos de la burbuja, el Gobierno estaba promocionando esto (este tipo de sociedades)». «Todos los años hemos presentado las liquidaciones, hemos firmado las cuentas y cada dos meses le pasábamos un dinero particular a la sociedad en concepto de que estamos usando la casa de la sociedad», ha subrayado, antes de detallar que se «autoalquilaba» la vivienda. «Creo que no ha habido ningún ahorro real de impuestos por tener la sociedad», ha agregado.

En la sociedad, el exastronauta y su familia incluyeron también su casa de Madrid. «Nos dijeron que si tenéis otra casa, pusiéramos las dos, porque tiene ventajas a la hora de que alguien responda. Pienso que no hay ninguna consideración ética sobre esto. Es una operación que viene promocionada por el Gobierno y todo es legal. Estoy al corriente de todas las obligaciones fiscales y no veo dónde se puede interponer ninguna cuestión de ética. Tenemos una circunstancias especiales que hace que algunas veces nos convenga mejor utilizar esta forma», ha insistido.

La información publicada por 'OK Diario' habla de la creación de una sociedad instrumental por el ministro Pedro Duque para eludir supuestamente el pago de impuestos, según han informado fuentes de este departamento. Según recoge, Duque habría adquirido un chalé de lujo en la localidad alicantina de Jávea a nombre de la sociedad patrimonial Copenhague Gestores de Inmuebles S.L..

Tras hacerse pública la noticia, fuentes del Ministerio de Ciencia, han asegurado que el exastronauta no ha cometido «ninguna ilegalidad ni irregularidad». Una explicaciones que no han convencido al PP, Podemos y Compromís, que ya han pedido a Duque explicaciones ante este nuevo caso de evasión fiscal y, si se confirma su veracidad, el abandono de su cartera como hizo en su día Maxim Huerta.