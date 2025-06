En el diván de la Moncloa

Javier Roldán Moré San Sebastián Miércoles, 25 de junio 2025, 06:08 Comenta Compartir

Pradales se sentará de nuevo en el sofá de la Moncloa para comprobar si la legislatura de Pedro Sánchez ha entrado en una nueva fase, tal y como la definió el propio lehendakari en el foro de este periódico del pasado 13 de junio. La trama 'Cerdán-Ábalos-Koldo' ha removido las entrañas de la política española hasta tal punto que las perspectivas de futuro son tan evanescentes que van a enfocarse en la comparecencia del 9 de julio en el Congreso donde el presidente deberá dar explicaciones convincentes a todo el vergonzante desaguisado de corruptelas que sus más estrechos colaboradores han perpetrado en los últimos años en el partido. Esa intervención del líder socialista será el verdadero termómetro para comprobar si el bloque de la investidura mantiene su apoyo en el presidente o, por el contrario, comienzan a abrirse vías de desconfianza.

Sánchez, que ahora ya no puede echar la culpa a la maquinaria del fango tan manoseada hace meses, tendrá que explicar con merididiana nitidez por qué no se enteró de las trapacerías que se hacían a su alrededor en el aparato de su partido y si esa operativa era estructural o tenía un fin individualista. Sánchez, aunque no lo quiera, tendrá una moción encubierta que si no supera deberá pensar en someterse a una inevitable cuestión de confianza.

Pradales ejercerá de notario de la fortaleza del presidente en la comisión bilateral y testará en persona si las transferencias pendientes pueden cerrarse antes de que acabe el año –incluida la gestión económica de la Seguridad Social– o si la vorágine de las corruptelas frena el ritmo de los traspasos, una circunstancia que minaría la relación del presidente socialista con el PNV, que ya no puede disimular sus recelos. Negarse a hacerse la foto en la última ronda en Moncloa es un dato más que significativo. En cambio, EH Bildu sí aceptó esa imagen. Curioso.