El director de Gogora pide no meter «en el mismo saco» a Txiki y Otaegi, y a antifranquistas que lucharon por la democracia

«Una cosa es reconocerles a Txiki y Otaegi su condición de víctimas del franquismo, indiscutible, y otra es el homenaje a quienes utilizaron la ... violencia, el miedo y el terror». El director de Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Alberto Alonso, ha pedido de este modo que no se meta «en el mismo saco» a los miembros de ETA Jon Paredes Manot y Ángel Otaegi, los últimos ejecutados por el franquismo, y a los miles de antifranquistas que trabajaron por la democracia.

Alonso, en declaraciones a este periódico, se ha reafirmado en las afirmaciones que hizo ayer en una entrevista en Europa Press, que han suscitado duras críticas en distintos sectores de la izquierda abertzale. Así, Alonso ha reconocido también que cuando dice que Txiki y Otaegi «no lucharon por la democracia que lo mantengo, es verdad que en aquel momento lo de la democracia era una especie de concepto abstracto que nadie sabía lo que era porque todos habían nacido en una dictadura. Ninguno de ellos lucharon por lo que hoy en día entendemos como democracia liberal».

El responsable de Gogora ha realizado esta afirmación después de que en las fiestas de diversas localidades vascas se estén exhibiendo carteles y pancartas de Txiki y Otaegi, y de que ayer Sortu reclamara al Ayuntamiento de Zarautz «reconocimiento institucional» a ambos, como «luchadores vascos» contra la dictadura franquista. El pasado martes simpatizantes de la izquierda abertzale desplegaron en el municipio una gran pancarta con imágenes de estos miembros de ETA que había sido retirada el fin de semana después de su colocación en la pared del barranco de Santa Bárbara.

Txiki –natural de Zarautz–y Otaegi fueron reconocidos en 2012, por el Gobierno Vasco del lehendakari socialista Patxi López, como víctimas de abuso policial. La comisión que valoró su caso les reconoció la condición porque en el consejo de guerra en el que fueron condenados a muerte se vulneró su derecho a un juicio justo.

Alonso ha recordado que Txiki y Otaegi, fusilados en la última época del franquismo junto a tres miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), «por supuesto, son víctimas del franquismo, de un régimen dictatorial que decidió juzgarlos por un procedimiento militar sumarísimo, sin ningún tipo de garantía judicial». Ha remarcado que no tuvieron «un juicio justo», no tuvieron «ningún tipo de garantía jurídica y fueron condenados a muerte de una forma arbitraria y fusilados«.«Eso les convierte en víctimas del franquismo, y hay que reconocérselo», pero ha afirmado que, «de ahí a decir que son luchadores por la libertad y contra la dictadura, va un paso gigantesco». Txiki y Otaegi, ha remarcado, «luchaban contra la dictadura, pero utilizando las mismas herramientas que utilizó la dictadura, que era la violencia, el terror y el miedo».

«Ausencia de contexto»

Preocupado por «la ausencia de contexto» a la hora de realizar estas reivindicaciones, ha apuntado que «tenemos que explicarle a las nuevas generaciones que cuando un Estado carece de democracia, es un Estado absolutamente autocrático, que es capaz de hacer barbaridades como las que hicieron con Txiki y Otaegi y por supuesto que hay que hablar de ello, y nosotros hablaremos», con mtovio del 50 aniversario de estos hechos «de las consecuencias de un Estado no democrático y un Estado absolutamente dictatorial». «Pero con ello no queremos decir que todas aquellas personas que fueron fusiladas injustamente tengan que convertirse en el gran referente de nuestra sociedad. Lo siento, pero no. Estas dos personas lucharon por su libertad, por esa visión de la libertad», ha apuntado.

Además, ha apuntado que para dar «una respuesta más dimensionada», a la colocación de pancartas y carteles con imágenes de presos de ETA y reclamaciones de la «vuelta a casa» en las fiestas de Euskadi, le gustaría analizar si la tendencia decreciente que se había experimentado hasta ahora, torna a un aumento de estas exhibiciones públicas, como «teme». También ha afirmado categoricamente es que cada uno de estos carteles y pintadas merece «la absoluta crítica o rechazo por parte de toda la ciudadanía«. Alonso ha mostrado además su preocupación por que, en las reclamaciones por los presos, se omita que ETA »asesinó, extorsionó y utilizó la violencia«.