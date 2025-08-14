Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El director de Gogora, Alberto Alonso.

El director de Gogora pide no meter «en el mismo saco» a Txiki y Otaegi, y a antifranquistas que lucharon por la democracia

«Una cosa es reconocerles su condición de víctimas del franquismo, indiscutible, y otra es el homenaje a quienes utilizaron la violencia, el miedo y el terror», afirma Alfonso Alonso

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:24

«Una cosa es reconocerles a Txiki y Otaegi su condición de víctimas del franquismo, indiscutible, y otra es el homenaje a quienes utilizaron la ... violencia, el miedo y el terror». El director de Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Alberto Alonso, ha pedido de este modo que no se meta «en el mismo saco» a los miembros de ETA Jon Paredes Manot y Ángel Otaegi, los últimos ejecutados por el franquismo, y a los miles de antifranquistas que trabajaron por la democracia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  2. 2

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  3. 3 Iñigo Martínez recuerda a un compañero de la Real Sociedad para explicar su salida del FC Barcelona: «Soy un peón»
  4. 4

    El puente del 15 de agosto tendrá picos de 40º pero terminará pasado por agua
  5. 5 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  6. 6

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento
  7. 7 ZETAK amplía el aforo para la triple cita de Illunbe
  8. 8 El amargo hito histórico del aeropuerto de Bilbao opacado por el gran temor de los turistas cada verano
  9. 9

    El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  10. 10 ¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de este miércoles en la Semana Grande de San Sebastián?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El director de Gogora pide no meter «en el mismo saco» a Txiki y Otaegi, y a antifranquistas que lucharon por la democracia

El director de Gogora pide no meter «en el mismo saco» a Txiki y Otaegi, y a antifranquistas que lucharon por la democracia