El alcalde de San Sebastián cree que la «proliferación» de pancartas a favor de presos «llama a la reflexión»
Goia advierte de que el espacio festivo «esde todos y no delas reivindicaciones particulares de algunos»
San Sebastián
Viernes, 15 de agosto 2025, 10:01
El alcalde de Donostia, Eneko Goia, aseguró ayer que la «proliferación» de pancartas a favor de los presos de ETA en recintos públicos «llama a ... la reflexión». Así se pronunció al ser preguntado por los mensajes pidiendo la amnistía para los presos que se colgaron en la fachada del colegio público Orixe.
Goia apuntó que es obligación del Ayuntamiento su retirada y añadió que «a veces no es tan sencillo actuar con celeridad porque el ritmo de colocación de este tipo de elementos es elevado». «En este caso era una pancarta muy visible y con un tema muy concreto, pero la proliferación de pancartas en recintos festivos es una cuestión que también llama a la reflexión, porque el espacio festivo es de todos y no de las reivindicaciones particulares que hacen algunos», sostuvo en una entrevista en Onda Vasca
Además, el alcalde donostiarra advirtió que deslegitimar a la Guardia Municipal y la Ertzain-tza «puede llevar a un escenario peligroso» porque se cuestiona «el cumplimiento de las normas para la convivencia» y sin ellas «lo que existe no es libertad, es anarquía».
Goia se refirió a las pintadas y ataques contra la Policía vasca que se han registrado en diferentes municipios vascos durante este verano. «Son servidores públicos que velan por nuestra seguridad y por el cumplimiento de las normas de convivencia en nuestra sociedad y si cuestionamos eso, pues al final cada uno puede hacer lo que le da la gana y ese es un escenario muy peligroso», avisó el alcalde.
