Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Puigdemont y Díaz, durante la reunión que ambos mantuvieron en septiembre de 2023. Efe

Díaz, al choque ahora con el independentismo

La vicepresidenta segunda pasa en dos años de allanar la investidura de Sánchez con su reunión con Puigdemont en Bruselas a situar a Junts como integrante de «las tres derechas»

Cristian Reino

Cristian Reino

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:08

Sumar y Podemos no pueden ni verse y amenazan con presentarse por separado en las próximas elecciones generales. Pero han encontrado un adversario común, Junts, ... que para los grupos de la izquierda ya no es el socio «progresista» del principio de la legislatura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  2. 2

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  3. 3 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  4. 4

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  5. 5 La Real salda una deuda con Toshack
  6. 6

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  7. 7

    Las cooperativas con sede en Donostia ligadas al caso Cerdán registraron más de 200.000 euros
  8. 8

    «Me preocupa el futuro del Festival porque hacerlo con este presupuesto es un milagro»
  9. 9 Carta de Toshack a la afición: «Os agradezco que mi sueño se haga realidad»
  10. 10

    El Ganbara de Donostia, una tasca sin bobadas y poca chorrada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Díaz, al choque ahora con el independentismo

Díaz, al choque ahora con el independentismo