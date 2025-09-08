Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oriol Junqueras, comparece en el acto de inicio político de ERC. Efe

El cupo catalán llega al Congreso de la mano de ERC

Esquerra presiona a los socialistas para que apoyen su propuesta fiscal: amenaza con no negociar los Presupuestos

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:30

Esquerra Republicana registrará hoy en el Congreso una proposición de ley, que tiene por objetivo permitir que el Govern pueda recaudar el IRPF en ... su totalidad. Esta iniciativa legal incluye la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la que regula la financiación de las autonomías de régimen común, y la Ley de cesión de tributos.

